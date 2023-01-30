亞裔名人堂關懷包 2月1日在蒙市免費發

關懷包內有蠟燭、烏龍茶和Manna Kadar美妝品牌身體乳。（名人堂提供）

為安慰蒙特利公園市 （Monterey Park）大屠殺事件受害者家屬和居民，亞裔 名人堂（Asian Hall of Fame）將於2月1日（周三）中午12時在蒙特利公園市市政府門前，免費發放1000個裝有蠟燭和暖心物品的關懷包（Care Package），先到先得。

亞裔名人堂總裁兼首席執行官謝明錦（Maki Hsieh）表示，名人堂利用幾天的時間準備1000份關懷包，內有蠟燭、烏龍茶和Manna Kadar美妝品牌身體乳。關懷包會在市府門前免費發放，各個城市和族裔的民眾都可領取，希望這些物品為大屠殺事件的受害者和蒙市居民帶去溫暖和關懷。

她表示，名人堂致力於維護和為亞裔權益發聲的非盈利組織。蒙市大屠殺慘案發生後，名人堂第一時間做出回應表達對受害者家屬的支持，及對亞裔社區的聲援。農曆新年發生在蒙市和半月灣的大規模槍擊事件對整個亞裔社區來說是災難性的，為此名人堂啟動創傷宣導計劃。該計劃主要支持仇恨事件和暴力犯罪 、腦損傷、戰爭和人口販賣的受害者。去年，名人堂的創傷計劃為烏克蘭難民贈送220磅的救濟包裹。在疫情期間為71個組織贈送2萬5800件醫療物資。

免費發放時間是2月1日（周三）中午12時至下午1時30分，地點是蒙市市府（320 W Newmark Ave. Monterey Park），數量有限，先到先得。