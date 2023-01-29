洛杉磯反暴力執法 遊行人群堵路 追打警車
洛杉磯市中心（Downtown LA）27、28日爆發示威，為因警察暴力致死的非裔男尼科爾斯(Tyre Nichols)發聲。
田納西州曼菲斯警察局五名非裔警員涉嫌打死29歲非裔男子尼科爾斯(Tyre Nichols)的影像畫面公開後，全美各地紛紛出現抗議浪潮，在洛杉磯（Los Angeles），抗議者在牆壁上噴塗標語，還有人放煙火來表達憤怒，警察不得不在抗議區設置柵欄，防止公共設施被破壞。
28日晚8點30分，浩浩蕩蕩的遊行隊伍，將好萊塢大道（Hollywood Blvd）的車流堵住。洛市警局表示，有民眾在商店的玻璃上噴漆，留下抗議訊息，還有示威者打破商店玻璃和損壞公車來表達抗議。
洛市警長摩爾（Michel Moore）27日晚間在一份聲明中表示，田納西州曼菲斯警察局五位警員的行為，違反職業守則。警員的責任是保護和服務人民，他們的過度執法與身為警察的初衷相反。
另外還有約60名抗議者聚集在洛市警局總部（Los Angeles Police Headquarters Facility）前，舉行燭光守夜活動。其中大部分人是以和平方式抗議，但也有小部分遊行者蓄意破壞警局總部大樓和兩輛警車。
洛杉磯警察保護協會（Los Angeles Police Protective League）的副會長山德斯（Jerretta Sandoz）指出，五名警員對尼科爾斯的行為屬於過度執法。他表示，當嫌疑犯被戴上手銬，警員沒有使用武力的必要。山德斯呼籲在檢視當前的警局系統，移除舊有的錯誤文化，並重新培訓警員。
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