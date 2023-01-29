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洛杉磯反暴力執法 遊行人群堵路 追打警車

記者 陳懿/即時報導
洛杉磯的示威民眾用粉筆在地板上留下被警察過度執法致死受害人的名字，包括尼柯爾斯和華府教師安德森。（圖片來源：Twitter @hungryghosts161）
洛杉磯的示威民眾用粉筆在地板上留下被警察過度執法致死受害人的名字，包括尼柯爾斯和華府教師安德森。（圖片來源：Twitter @hungryghosts161）

洛杉磯市中心（Downtown LA）27、28日爆發示威，為因警察暴力致死的非裔男尼科爾斯(Tyre Nichols)發聲。

田納西州曼菲斯警察局五名非裔警員涉嫌打死29歲非裔男子尼科爾斯(Tyre Nichols)的影像畫面公開後，全美各地紛紛出現抗議浪潮，在洛杉磯（Los Angeles），抗議者在牆壁上噴塗標語，還有人放煙火來表達憤怒，警察不得不在抗議區設置柵欄，防止公共設施被破壞。

28日晚8點30分，浩浩蕩蕩的遊行隊伍，將好萊塢大道（Hollywood Blvd）的車流堵住。洛市警局表示，有民眾在商店的玻璃上噴漆，留下抗議訊息，還有示威者打破商店玻璃和損壞公車來表達抗議。

洛市警長摩爾（Michel Moore）27日晚間在一份聲明中表示，田納西州曼菲斯警察局五位警員的行為，違反職業守則。警員的責任是保護和服務人民，他們的過度執法與身為警察的初衷相反。

另外還有約60名抗議者聚集在洛市警局總部（Los Angeles Police Headquarters Facility）前，舉行燭光守夜活動。其中大部分人是以和平方式抗議，但也有小部分遊行者蓄意破壞警局總部大樓和兩輛警車。

洛杉磯警察保護協會（Los Angeles Police Protective League）的副會長山德斯（Jerretta Sandoz）指出，五名警員對尼科爾斯的行為屬於過度執法。他表示，當嫌疑犯被戴上手銬，警員沒有使用武力的必要。山德斯呼籲在檢視當前的警局系統，移除舊有的錯誤文化，並重新培訓警員。

抗議者堵路，並追打警車。（取材自KTLA）
抗議者堵路，並追打警車。（取材自KTLA）

警察 洛杉磯 非裔

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