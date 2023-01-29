南加阿市「四海迎春」 表彰奪槍英雄蔡班達
南加發生大規模槍擊案一周後，鄰近案發蒙特利公園市的另一亞裔居民聚集城市阿罕布拉市（Alhambra）29日舉辦「四海迎春」節慶活動。活動儀式上，奮勇奪槍英雄、26歲的蔡班達（Brandon Tsay）將受到表彰。
據KTLA消息，在1月21日晚在蒙特利公園市「舞星」舞社犯下11死9傷屠殺案後，兇手陳友艮又到了阿罕布拉市的「來來」舞社，企圖再發動一波槍擊，正是當時在場經理、26歲蔡班達勇敢奪槍，拯救了更多人生命。阿罕布拉市商會執行長John Bwarie表示，舉辦活動是為社區療傷的時刻，過程或要經過很長時間，但希望能發揮作用。
阿罕布拉市當天的節慶活動在29日上午9時至傍晚6時，在市區主街上（Main St.）。活動上有美食、小商品、遊戲及社區團體文藝節目。其中重要內容是表彰奪槍英雄蔡班達，他會受到市警局及其他民選官員表彰。還會舉行對蒙市槍擊案11名死難者追思儀式。
John Bwarie說，在新的一年，我們要關注重生、更新，這是一個機遇，讓社區從一個真正悲劇中團結起來。大家齊心協力，團結一心。證明我們的社區是一個強大社區，是一個有彈力社區，但前提是大家要有凝聚精神。
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