南加阿市「四海迎春」 表彰奪槍英雄蔡班達

年僅26歲的蔡班達在關鍵時刻隻身一人奪下了槍手手中的武器，制止了一樁無法估量的慘劇發生。（本報資料照片）

南加發生大規模槍擊 案一周後，鄰近案發蒙特利公園市 的另一亞裔居民聚集城市阿罕布拉 市（Alhambra）29日舉辦「四海迎春」節慶活動。活動儀式上，奮勇奪槍英雄、26歲的蔡班達（Brandon Tsay）將受到表彰。

據KTLA消息，在1月21日晚在蒙特利公園市「舞星」舞社犯下11死9傷屠殺案後，兇手陳友艮又到了阿罕布拉市的「來來」舞社，企圖再發動一波槍擊，正是當時在場經理、26歲蔡班達勇敢奪槍，拯救了更多人生命。阿罕布拉市商會執行長John Bwarie表示，舉辦活動是為社區療傷的時刻，過程或要經過很長時間，但希望能發揮作用。

阿罕布拉市當天的節慶活動在29日上午9時至傍晚6時，在市區主街上（Main St.）。活動上有美食、小商品、遊戲及社區團體文藝節目。其中重要內容是表彰奪槍英雄蔡班達，他會受到市警局及其他民選官員表彰。還會舉行對蒙市槍擊案11名死難者追思儀式。