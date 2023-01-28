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獨家／遭渲染成中國間諜無罪後 藏警昂旺：生活已毀

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可怕 華人商家兩張數千元支票 無任何修改就被盜領

記者張宏/洛杉磯即時報導
開車停車場的支票也沒有任何塗改痕跡，本報為保護當事人隱私抹去了部分信息。（鹿強提供）
開車停車場的支票也沒有任何塗改痕跡，本報為保護當事人隱私抹去了部分信息。（鹿強提供）

華人商家開數千元支票給電力公司等支付賬單，結果支票毫無任何塗改痕跡就莫名被盜領，讓人不寒而栗。蒙特利公園市（Monterey Park）華人商家去年6月初去蒙市郵局郵寄數張支付電力等帳單的支票，結果電力公司表示沒有收到付款，查詢下才發現支票被人盜領。

華人商家鹿強表示，去年6月，他將打印有客戶名稱的支票親自拿到蒙市郵局的郵筒投遞，其中有兩張金額是2852元和2751元的美國銀行（Bank Of America）支票，分別是開給巴士停車場管理公司的費用和南加電力公司的支票。很快在6月3日和6日這兩張支票被領取，他當時以為和往常一樣是商家將錢取走了，直到後來電力公司聯繫他說沒有收到支票才發現支票被人盜領。

他說，因為支票上明確打印著收錢人的抬頭，並非手寫，所以他去詢問美國銀行支票被什麼人領走。美國銀行公事公辦的讓他填寫表格去申請理賠（Claim），然後告知他會用60個工作日調查此事。如果60天后查詢後是銀行的責任就會把錢退回。結果60天後，銀行真的把錢退回給他。被領取的支票上沒有塗改的痕跡，收錢人抬頭和金額都沒有修改。讓他驚奇現在別人盜領支票竟然如此容易和零成本，實在讓人恐怖。銀行也沒告訴他是什麼原因及如何讓支票被人盜領。

鹿強說，很奇怪的是那天同一時間丟失的幾張小額支票則無人領取，被人直接丟掉。他懷疑可能是郵局的人監守自盜在那天偷了他的支票，然後選面額大的支票去兌現。

以前只聽說有人使用技術手段「洗」掉支票上的字跡，然後竄改增加票面上的金額和抬頭，例如之前亞凱迪亞市發生一名華人的房租支票被人盜領，三個月後才得知消息。因為支票上的收款人姓名、金額都被人惡意篡改。但是這種毫無塗改痕跡就領取支票，且還不是開給個人的支票，實在匪夷所思，防不勝防。

現在他只能盡量減少郵寄支票，能網上支付就在網上支付。因為現在郵寄支票太沒有保障，偷支票情況太嚴重。最可怕的是有人竟然能冒充電力公司把錢取走，試問這個漏洞到底出現在哪裡？

美國銀行電力公司支票存取記錄顯示支票沒有任何塗改痕跡，本報為保護當事人隱私抹去了...
美國銀行電力公司支票存取記錄顯示支票沒有任何塗改痕跡，本報為保護當事人隱私抹去了部分信息。（鹿強提供）
美國銀行讓鹿強填寫申請理賠（Claim）表格的信件。（鹿強提供）
美國銀行讓鹿強填寫申請理賠（Claim）表格的信件。（鹿強提供）

支票 華人 蒙特利公園市

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