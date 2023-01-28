南加蒙市槍案超度法會 家屬痛哭籲管制槍枝

不少民眾身著黑衣，相互依靠。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯 縣蒙特利公園市（Monterey Park）舞星舞社槍擊案發生後第六天，由該市大西洋道（Atlantic Avenue）當地佛堂及信眾自發性於1月27日（週五）舉辦超度亡靈大會， 駐洛杉磯臺北經濟文化辦事處處長黃敏境也於當日獻花致意。

自槍擊案發生後，舞星舞社外大門緊鎖，門外滿置著各方送去的悼念花圈及蠟燭等。而當地居民考量到11名死者當中多為華裔 、越華裔，並邀請七位越南 僧人於案發現場外、及舞社外走道以英語及越南語誦經迴向給逝者。而駐洛杉磯臺北經濟文化辦事處處長黃敏境、蒙市市長羅霈霆、議員饒影凡、羅省中華會館主席李金生、洛杉磯中華總商會(Chinese Chamber of Commerce Los Angeles)主席莊佩源等人皆到場致意。

案發現場外除了擺有鮮花蠟燭外，還有民眾自發性擺放的鮮花、線香、蠟筆，卡片、彩色筆等供人自由拿取，讓到場民眾除了祭拜致意，更可以留下悼念小卡讓家屬、民眾互相打氣。

儀式開始之際，許多民眾以黑衣、黑褲到場表達悼念之意，誦經之時，更有民眾痛哭失聲。 一名與姚佳林（Chia-Ling Yau，Charlie）多年的好友表示，自己曾多次造訪舞社，也與許多位逝者相識。先前與姚佳林更曾因歌唱興趣逐漸熟識。回憶起姚佳林，該名好友表示，姚佳林待人友善、見義勇為，朋友間的聚會總是從不錯過。

案發以來，一直沒有公開露面的舞星舞社負責人梁卓 (Maria Liang) 也出現在法會現場，在羅省中華總商會主席莊佩源協助下，她打開舞星舞廳大門，讓七名高僧在大堂內以英語及越南語誦經，僧人及後在舞星門外繼續相關法事，並讓民眾上香致祭。經文處處長黃敏境也在慰問于文濤（Wen Tau Yu，音譯）家屬後抵達現場獻花致意。

羅霈霆表示，蒙市是一個多元化的社區，包括精神和宗教信仰等不同層面，而今天這場超度法會也是考量到不同民眾有不同信仰，有鑒於前幾天已舉辦基督教法會，才選於今日舉辦佛教法會。

黃敏境表示，今天代表經文處全體同仁到這裡來向不幸罹難者獻花。也表達他們最深切的哀悼。其中一位台灣僑胞于文濤的家屬也在聽聞不幸消息後趕到現場。此外，當地許多公益團體也發起募款活動，希望能募到100萬整後，用於傷者、逝者家屬身上， 並協助協助這些家屬度過難關。蔡英文總統同時也藉處長轉達最深哀悼。

案發過後，經文處也於第一時間與警方取得密切聯繫，並一一確認死者身份， 聯繫家屬等。並給予其家屬需要的救助、及協助。