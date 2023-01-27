我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

時報廣場今晚7時恐大規模示威 市府提醒本周末紐約更多反警遊行

股指全面上漲 那指周升4.3%

一張永遠發不出去的照片..Charlie Yau生前樂於助人

記者劉子為/蒙特利公園即時報導
姚先生朋友為他在聖地牙哥拍的照片還靜靜躺在朋友的手機相冊裡，可惜再也沒有機會發送出去。（受訪者提供）
姚先生朋友為他在聖地牙哥拍的照片還靜靜躺在朋友的手機相冊裡，可惜再也沒有機會發送出去。（受訪者提供）

蒙市大規模槍擊案的受害者之一，Chia-Ling(Charlie) Yau，76歲，在美台僑。他生前樂於助人，深受家人和朋友的喜愛與景仰。他的朋友最近在瀏覽手機相冊時，發現有一張此前為姚先生拍攝的照片，一直沒有發給他，也再也沒機會發送了。

姚先生和這位朋友郝女士結實已久，他們在一個小學讀書，曾經的台灣空軍子弟學校。後來兩人又都定居洛杉磯，雖然不是最親近的朋友，但因為都熱愛跳舞，經常會碰面交流。

郝女士說，「據了解，姚先生目前是單身，很努力地將兩個小孩養大。他已經退休，因為熟悉各種電器，經常會熱心幫朋友做維修。他也愛跳舞和旅遊，我們因此有一些交流。」

郝女士此前去聖地牙哥遊玩時曾偶遇姚先生，他們搭乘了同一輛遊客大巴。在海邊觀光時，姚先生請郝女士為他拍一些照片留念，郝女士欣然答應。可惜後來因為行程繁忙，郝女士忘了將照片發給姚先生，而如今，這些照片只能靜靜地被收藏在相冊裡。

姚先生的家人發表聲明進行悼念，聲明寫到，姚先生是一名體貼的父親、叔叔、兄弟和朋友，「他總是很快樂和風趣，努力把生活過得充實。他一直用心在培養自己的愛好，包括音樂、舞蹈和旅遊。他總對生活充滿感激，也常常進行反思。他的兒子表示，父親從不吝惜給予愛和肯定，默默地守護和幫助整個家庭。」

觀光 退休 洛杉磯

上一則

南加爾灣85度C慘遭賓士女撞入 因高跟鞋鞋帶鬆了？

延伸閱讀

台美小姐張芳瑜躲過槍擊案 仇視亞裔不安浮上心頭

台美小姐張芳瑜躲過槍擊案 仇視亞裔不安浮上心頭
翻譯、捐款、醫療 多華人機構援助蒙市槍擊案受害者

翻譯、捐款、醫療 多華人機構援助蒙市槍擊案受害者
蒙市槍手陳友艮和被害者關係不明 行凶動機仍是謎

蒙市槍手陳友艮和被害者關係不明 行凶動機仍是謎
高齡華人為何連續犯下重大槍案？「怒與孤」在作祟

高齡華人為何連續犯下重大槍案？「怒與孤」在作祟
蒙市槍擊案悼念燭光會 限槍聲量高

蒙市槍擊案悼念燭光會 限槍聲量高
亞裔名人堂關懷包 安慰槍案受害家屬

亞裔名人堂關懷包 安慰槍案受害家屬

熱門新聞

蒙特利公園市西嘉偉街122號街區附近，21日晚間發生大規模槍擊案。(取材自谷歌地圖)

南加蒙市慶農曆新年爆槍擊案 致10死至少10傷

2023-01-22 09:45
警方圍捕可能是由蒙市槍案嫌犯所開的白色車子。(路透)

蒙市大屠殺72歲嫌犯姓名公布 已死於車內

2023-01-22 19:59
案發現場照片。（取材自推特）

蒙市大屠殺槍嫌似在與警對峙中自戕 兇嫌照、案發影片曝光

2023-01-22 18:00
各科技巨頭紛紛開始裁員，目前只有蘋果尚未有大動作。（美聯社）

谷歌大裁員 被裁華人無心過年

2023-01-21 01:19
已自殺的嫌犯陳友艮，有較深的膚色，約177公分，68公斤。（圖片來源：LASD）

洛縣大屠殺兇手鄰居說他是好人 生前愛跳舞

2023-01-23 16:09
郝女士曾在舞廳的微信群中收到女老闆梁卓的邀請，該群群主在22日遺憾發表公告，男老闆已不幸身亡。（受訪者提供）

蒙市大屠殺男老闆中槍身亡 據傳殺機肇因於嫉妒

2023-01-22 21:27

超人氣

更多 >
全美720萬青壯年男子不工作 每天花7小時耍廢

全美720萬青壯年男子不工作 每天花7小時耍廢
工時長又遭霸凌？半月灣兇嫌：神智不清殺人 後悔了

工時長又遭霸凌？半月灣兇嫌：神智不清殺人 後悔了
罕見回應川普歧視言語攻擊 趙小蘭：足以透露他的淺薄

罕見回應川普歧視言語攻擊 趙小蘭：足以透露他的淺薄
專家：兇嫌槍上裝土製消音器 讓蔡班達可徒手奪槍

專家：兇嫌槍上裝土製消音器 讓蔡班達可徒手奪槍
怎樣拿下貝佐斯？桑切斯首談空中之戀 曝光時都還沒離婚

怎樣拿下貝佐斯？桑切斯首談空中之戀 曝光時都還沒離婚