助台灣加入IMF 聯邦眾議員提案

聯邦眾議員金映玉（Young Kim）提案，支持台灣加入IMF。（Young Kim官網）

加州 聯邦眾議員 金映玉（Young Kim）近日與德州聯邦眾議員Al Green共同起草「台灣反歧視 法案」（Taiwan Non-Discrimination Act，H.R. 540），以支持台灣加入國際貨幣基金組織（IMF）。

金映玉代表加州第40選區，她同時是眾議院金融服務委員會（House Financial Services Committee）和眾議院外國事務委員會（House Foreign Affairs Committee）的成員。

「台灣反歧視法案」的主要內容，包括美國在IMF的代表將支持：

1、台灣成為IMF的成員國

2、台灣可參與、決策IMF對有關台灣經濟和金融策略的監管

3、提供台灣公民在IMF的就業機會

4、台灣可從IMF獲得技術支持和培訓

金映玉在聲明中表示，作為世界第21大經濟體以及美國的第10大貿易伙伴，台灣理應成為IMF的成員國。她說，「台灣的自由被壓制，長期被中國共產黨靜音。台灣反歧視法案將糾正這一錯誤並讓台灣在國際金融領域中擁有話語權。感謝眾議員Green與我一起起草該法案，我們會努力讓該法案通過。」

Al Green在聲明中表示，「台灣作為世界領先經濟體，其經濟政策經驗可以幫助IMF實現目標。台灣應該在IMF擁有一席之地，希望該法案有助實現這一目標。」