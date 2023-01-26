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洛縣屠殺案兇手5年未去「舞星 」殺機成謎 身分未婚

記者邵敏／蒙特利公園即時報導
警方公佈繳獲的三支槍。（洛縣警局）
警方公佈繳獲的三支槍。（洛縣警局）

針對洛杉磯蒙特利公園市（Monterey Park）「舞星 」舞社大規模槍擊事件兇手、72 歲的越華裔陳友艮(Huu Can Tran，音譯)，警方25日公佈更多關於他的細節。警方指出他未婚，過去五年沒有去過 「舞星 」，其殺人動機難以捉摸，警方尚未確定他與任何受害者有聯繫。

洛杉磯縣警局局長盧納（Robert Luna）1月25日（周三）指出，根據目前的調查結果，警方認為，兇手陳友艮可能曾是舞廳常客，但在過去五年沒有去過「舞星 」，目前處於獨身狀態，沒有妻子。這起槍擊事件發生在 1 月 21 日農曆大年夜，陳友艮闖進蒙市「舞星」舞蹈學校對眾人開槍，造成 11 死九傷。案發已過去多日，但兇手的殺人動機仍然難以捉摸。

坊間曾傳聞兇手殺人動機是因嫉妒妻子與人跳舞，警方證實陳友艮沒有妻子，之前有過一段婚姻，但早已離異，因此嫉妒情殺的動機目前無法成立。民眾猜測兇手與被害者之間是否有什麼矛盾糾紛，盧納表示，截至目前，調查人員還沒有在嫌疑人和任何一名受害者之間建立聯繫。

一名知情者日前表示，自己曾於2016、2017年的每周五，在一家老美俱樂部經常看到陳友艮在此跳舞。這家俱樂部的名字是Pavilion club house，位於洛市格蘭那達岡（Granada Hills），2018年該俱樂部休業。這名知情者同時指出，陳友艮與幾位舞友談了很多自己的不幸境遇，如離婚、流離失所等，他還告訴旁人，來來和舞星都不歡迎他，只好來此跳舞。

此外，警方在1月25日晚的新聞發布會上，指出調查期間查獲三支槍。第一支槍是兇手用於槍殺眾人的 9 毫米口徑半自動 Mac-10，帶有 30 發彈夾，未在加州註冊；另外一把是兇手自殺時使用的槍，被鑑定為Norinco 7.62x25mm手槍，登記在冊；第三支槍被確認為是一把 Savage Arms .308 口徑栓動式步槍，這支槍也登記在兇手名下。

盧納還指出，警方在South Garfield Avenue 200 號街區，找到一輛登記在陳友艮名下的摩托車，該地點位於蒙市犯罪現場以南一個街區。調查人員確定，摩托車是在1月21日，槍擊事件發生前的某個時候停在那裡，警方認為這輛摩托車是兇手計劃用於逃離現場的備用工具。當局表示，仍在努力確定兇手計劃槍擊事件的具體時間，任何知情者請致電 323-890-5500 聯繫 LASD 兇殺案偵探。

警方公佈繳獲的三支槍。（洛縣警局）
警方公佈繳獲的三支槍。（洛縣警局）
警方公佈繳獲的三支槍。（洛縣警局）
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槍擊 洛杉磯 蒙特利公園市

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