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脫口秀李誕團隊將在洛杉磯演出 來美一波三折

記者劉子為/洛杉磯即時報導
生活在德州的Eva在得知休士頓場取消後，專程買機票來洛杉磯看脫口秀，她認為以後看中國脫口秀的機會會變少。（受訪者提供）
生活在德州的Eva在得知休士頓場取消後，專程買機票來洛杉磯看脫口秀，她認為以後看中國脫口秀的機會會變少。（受訪者提供）

脫口秀近年在世界各地的華人圈內都變得流行起來，把脫口秀在中國帶火的公司「笑果文化」將在1月17日開始在北美的巡演。公司創始人之一李誕將帶領旗下眾多知名脫口秀演員演出，但演出的籌備卻一波三折，先是傳出「簽證沒過」後又取消部分場次，有的粉絲表示失望，有的粉絲覺得演出不易，仍會支持。

笑果文化本次美巡主題為「城市漫遊」，參與的演員包括李誕、程璐、楊蒙恩、小鹿等人，此前官宣會演出的楊笠遺憾無法出演，官方並未公布原因。為了看楊笠而購買多倫多站門票的粉絲Nora表示，感覺受到欺騙，目前正在轉手自己的票。

至於楊笠無法參演的原因，有網友推測是「簽證沒過」，熟悉美簽辦理的王先生透露，一直以來未婚且資產不多的年輕女性很容易被拒簽，因為留美的可能性高。不過，「笑果文化」演員們辦簽證的過程並不太順利，在上海辦理H1B簽證的Q小姐表示，1月12日在大使館偶遇李誕等人，看上去不是很順利。所幸，根據笑果文化在1月13日發表的公告，大多數演員的簽證還是成功辦理。

這份公告同時指出，北美巡演會發生諸多變動，調整演出人員，延期紐約、多倫多等場次，取消舊金山、休士頓、華盛頓等場次，在保留的演出中增加三到四位演員。公司會積極負責退票和換場次，為表示歉意，將為每位現場觀眾準備一份紀念品。發布公告和道歉後，許多粉絲並不買帳，指出「如果之前連簽證都沒準備好，為什麼要早早公布場次並開始預售？」笑果文化在2022年12月官宣了場次並開放預售，有網友為了看演出，當時就已請假並訂好機票和酒店，看到演出被取消感到十分失望。

在中國演出產業工作的白女士指出，公司可能沒提前研究好北美華人對娛樂項目的消費習慣，在國內辦演出時，大多觀眾是在本地生活的，不存在要訂機票和酒店的問題。同時，公司可能也低估了辦簽證和在國外舉辦演出過程中存在的不確定性，沒有充分規避風險。

除了不滿演出變動，許多粉絲也對門票的定價提出質疑。本次巡演在美國最便宜的門票要98美元。脫口秀愛好者李先生認為這是在割韭菜，他指出「美國脫口秀大咖崔娃（Trevor Noah）的山頂票也就60元」。不過，也部分粉絲認為「脫口秀不是生活必需品，覺得不值得可以不買票」。

但也有粉絲並未被這些負面評價影響，堅定要觀看演出。生活在德州的華人Eva原計劃看休士頓（Houston）場的演出，得知取消後決定改看洛杉磯那場，並立馬購買了飛洛杉磯的機票。Eva表示，一定要看的原因是覺得中國脫口秀限制越來越多，不知道下次能見到這些演員是何時。選擇洛杉磯的原因是有朋友在，能順便敘舊。

笑果文化「城市漫遊」洛杉磯站的演出將在2月3日晚上8點進行，地點在巴沙迪那（Pasadena）市的Pasadena Civic Auditorium。

笑果文化「城市漫遊」洛杉磯站的演出將在2月3日晚上8點進行，地點在Pasaden...
笑果文化「城市漫遊」洛杉磯站的演出將在2月3日晚上8點進行，地點在Pasadena Civic Auditorium（笑果文化）

簽證 洛杉磯 華人

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