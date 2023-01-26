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前勞工部美西華裔總長：大屠殺城市年長者活動場所不足

記者啟鉻／洛杉磯即時報導
張曼君認為，市府應提供足夠年長者活動空間。（檔案圖）
張曼君認為，市府應提供足夠年長者活動空間。（檔案圖）

亞裔居民眾多的洛杉磯縣蒙特利公園市（Monterey Park )農曆除夕夜發生大屠殺悲劇，令整個華人社區陷入巨大悲痛中。案發後，部分華人開始反思這起殺戮事件成因，與如何避免類似悲劇重演。前聯邦勞工部美西總長（the chief of the Western United States Office of the U.S. Department of Labor）張曼君認為，當地缺乏政府支持足夠的年長者活動場所，部分年長者常常陷入孤獨，極端情緒無法紓解。

張曼君表示，她曾居住蒙市多年，家人也都在蒙市生活，在這裡還有她的房子。現在她也常探訪這座全美華人居民比例最高的城市。對這裡有無法割捨的深深感情。她通過觀察，發現這裡的很多年長者都感到孤獨，而缺乏年長者活動場所，更令這種情況雪上加霜。她曾在市區一個公園裡看到一位老人坐在那裡哭泣，還聽說有一位老人甚至上吊自殺。根本原因是這些年長者缺乏能夠交友，排解孤獨抑鬱情緒的場所。而市府和社區並沒有真正認識到這一點。

她說，蒙市確實有一些私人設立的年長者活動場所，但由於業者的個人傾向，會對不喜歡的年長者或加以排斥，有的年長者即使想參與，也被業者拒絕。而政府提供支持的老年人中心活動空間不足，令部分年長者只好困在家中，長此以往，受負面情緒影響，可能導致悲劇發生。

她認為，各個族裔年長者都喜歡有自己的交友圈子，所以由政府資助的活動場合，可以容納更多不同需求，但私人場合往往無法滿足。不諳英語交流的華人或亞裔老人，尤其希望能有自己族裔交友的空間，大家文化背景相同，用同一種語言交談暢談，紓解負面情緒，轉而對生活樂觀向上。

張曼君說，在市區探訪時，她也發現居民互相間不如以前喜歡打招呼，顯得情緒很冷。她認為，這與缺乏活動交流也有很大關係。所以，她希望市府和社區能夠了解當地年長者需求，提供足夠交友空間，要能夠「拉動」年長者從家中走出去參與活動，長此以往的關懷體貼，就可以最大程度的避免類似悲劇再次發生。

華人 亞裔 勞工部

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