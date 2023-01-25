影/副總統賀錦麗前往洛縣蒙市悼念槍擊受害者

●賀錦麗提到，全國都在哀悼11名遇難者以及為9名傷者祈禱，並提倡更嚴格的槍枝管制法。（記者朱敏梓／攝影）

洛杉磯縣蒙特利公園市 （Monterey Park）21日發生大規模槍殺案，引起白宮高度關注。副總統賀錦麗 （Kamala Harris）25日抵達蒙特利公園市，並來到槍擊案現場「舞星」舞蹈社前，為受害者送上鮮花悼念。

視頻來源：記者朱敏梓

賀錦麗的飛機在下午 4 點15分左右降落在洛杉磯國際機場 ，在機場她會見了洛杉磯市市長貝斯（Karen Bass）、洛杉磯縣警局局長盧納（Robert Luna），洛縣縣政委員們，以及蒙市市長羅霈霆（Henry Lo）。之後她啟程前往槍擊案現場「舞星」舞社。

賀錦麗抵達後，手捧一束黃色百合和白色玫瑰搭配的鮮花，神情悲痛，緩緩走向遇難者們的臨時紀念碑前，她在每一位遇難者的紀念碑前停留片刻，停下來看每位遇難者的姓名和照片，並為他們默哀。之後，她為這些遇難者們送上鮮花，表示悼念。

在之後的簡短發言中，賀錦麗提到，全國都在哀悼11名遇難者以及為九名傷者祈禱，並提倡更嚴格的槍枝管制法。她說，「你知道我們的國家今年已經發生40 多起大規模殺戮。可悲的是，我們一直在說同樣的話。」「 我曾有過這樣的不幸經歷，有時在大屠殺發生後的幾天內訪問過許多這些地點，作為一個富有同情心的國家，我們將永遠為失去的人哀悼，並為倖存者的康復祈禱，但我們也必須要求國家的領導人有能力、權力和責任去做事。」

在被問及她是否相信本屆國會可以對槍枝改革採取行動時，她給出了尖銳的回答。「他們絕對可以，」賀錦麗說。 「他們能做點什麼嗎？是的。他們應該做點什麼嗎？是的。他們會做點什麼嗎？那是我們所有人都必須大聲疾呼的，並與我們當選的代表談論我們有權期望，他們為了那些在這裡結束生命的人，和為了國家人民的安全、保障和福祉，他們可以。」”

賀錦麗說，「在槍枝安全法問題上，加州作為領導者一直很勇敢，但我們也需要國會採取行動，國家需要一種保護第二修正案權利的統一方法，包括合理的槍枝法律。」