南加失蹤華裔登山者已找到 神智清醒 凍傷送醫救治

華裔登山者莊晉（右一）獲救，另外兩名登山者仍失聯。（KTLA）

南加 內陸警方在Mt. Baldy山地尋找登山失聯者25日有結果，75歲華裔登山者莊晉（Jin Chung,音譯）被尋獲，已送往醫院治療。警方表示，還在尋找另外兩名失聯登山者。

警方證實，75歲的莊晉來自北好萊塢，被發現時神智清醒，腿部有傷及身體凍傷，已送往醫院救治。莊晉與另外兩名同伴於22日晨約定一起登山，但途中三人分開，原約定午後2時在山下停車地點相遇，但莊晉遲遲未現身。同伴報警後，救援人員開始尋找，但因為惡劣天氣及冰雪原因中斷。

過去一個月間，當地已經有兩名登山者因意外墜落喪命。目前尚有兩名登山者還在尋找中，一位是65歲影視演員桑茲（Julian Sands ），還有一位是來自霍桑市（Hawthorne）的61歲居民格瑞哥里（Robert Gregory）。

當局已經向公眾發出警告，在Mt. Baldy一帶步道 因惡劣天氣，積雪結冰，非常危險。「在Mt. Baldy山地風速可達每小時50英里至60英里，」國家氣象局專家塔迪（Alex Tardy）表示「在山地一些地方，風速更高，比如聖蓋博 山麓，最高風速至每小時75英里。」

據稱，至今仍在失聯的影視演員桑茲，1月13日在前往Baldy Bowl途中，至今杳無音訊，還有格瑞哥里在Crystal Lake附近健行時失聯，警方仍在繼續尋找中。來自安大略市的一名登山者哈迪（Doug Hardy）說，今年這裡山地結冰最嚴重，下山時更為艱難。如果要爬上45度結冰斜坡，需要非常小心才成，稍有不慎就會搞砸了。