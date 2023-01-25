著名的博士諧星黃西2月將在美巡演 用中文講脫口秀

喜劇明星黃西。（本報檔案照）

著名的喜劇演員黃西（Joe Wong）2010年參加美國記者年會，在白宮調侃總統的視頻，曾在華人 社群媒體廣被轉發；也有不少華人看過他上美國大衛賴特曼秀、艾倫秀、柯貝爾深夜秀等電視節目的片段，莫不印象深刻。擁有萊斯大學生化博士學位的黃西，總是用一口東北口音的英語，引起有同樣移民經歷的華人群體共鳴。2月，黃西將和大陸脫口秀演員池子，開始北美巡演「文化輸出」，而這次他們將會用中文母語給海外華人講段子。

經過四個月的籌備，這次巡演將落腳洛杉磯、聖荷西、紐約等北美五個城市。作為中國脫口秀先驅的黃西笑說，既然池子號稱是中國脫口秀的未來，兩代脫口秀演員正好也都沒有簽約，便相約一起做巡演。至於為何巡演名字起「文化輸出」，他說以往的文化輸出都是諸如京劇等傳統藝術，但其實近十年在中國娛樂業，最讓人記憶深刻的就是脫口秀的崛起。

黃西見證了該行業在中國從無到有，他在十年前回國時，擁有2400萬人口的北京 只有一家脫口秀俱樂部，每周或每月才演一次。但現在遍地開花，光北京就有20多家俱樂部，基本每晚都有多場演出，許多小城市也有了俱樂部。他認為，脫口秀是最能代表中國當代年輕人的娛樂形式，雖然脫口秀是舶來品，原本從美傳到中國，但現在有如反向輸出。

「我更關心現代文化的輸出」，他表示，比如現在韓國文化輸出也都是流行文化。傳統文化雖受尊重，但對現代人的感染力、娛樂性較弱，如能讓大家一邊開心，一邊接受文化是更好的。這次巡演用中文講脫口秀，就是對此最好的詮釋。用中文講脫口秀其實一開始不被看好，他2011年在波士頓嘗試時，很多本地俱樂部、小劇場都不太願意，因為鮮少見到華人來看脫口秀，也擔心華人不愛消費收入不夠。因此黃西好幾次免費演出，試試看有沒有人來，結果還真有很多人來看中文演出。

黃西希望脫口秀能像當年的乒乓球一樣，成為文化溝通渠道。因為幽默是很好的橋樑，可讓不同文化之間的交流，除了戰爭、貿易，能有一些讓大家一起笑的東西，而脫口秀的底層邏輯跨越了國家和文化。例如他在北京和上海講英文脫口秀時，觀眾多來自世界各地，有英國、南非、沙特阿拉伯，甚至能看到美國人和伊朗人坐在一起聽脫口秀，這在聯合國都不常見。他希望能通過這些普世的連結，讓人們互相了解。尤其如今民族主義盛行，大家對彼此的戒備心更強，若能通過脫口秀讓大家在一起開心，很重要。

近年來美國各大城市的華人社區也有不少講中文的脫口秀俱樂部出現，這或許和脫口秀在大陸興起有關。但海外華人的生活不同，更需要有用母語講海外移民生活笑話的演出。黃西在這次巡演集結了很多移民的經歷、文化差異，相信有海外生活經歷的人都會很有共鳴。

而他未來也有計劃推出更多英文演出。正如他以往的英文脫口秀一樣，英文演出更多的內容是關於美國社會對亞裔 的歧視。他感言，許多人看表象覺得亞裔歧視是因疫情，其實由來已久，只是以往被忽略。他也呼籲平時大家要注意多發聲，看到歧視言行都要抗議，這樣才能讓未來公開打壓亞裔的事情少一些。