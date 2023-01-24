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世說新聞╱接連3起大屠殺 為何都是華人長者開的槍

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洛縣大屠殺相關視頻回顧 6女5男罹難 介57至76歲間

記者邵敏／洛杉磯即時報導
57 歲的Xiujuan Yu，11名遇害者之一。（籌款網站）
57 歲的Xiujuan Yu，11名遇害者之一。（籌款網站）

農曆大年夜1月21日晚，南加洛杉磯蒙特利公園市(Monterey Park )，發生駭人聽聞的大規模槍擊案，造成11人死亡，其中包括五男六女，另有九人受傷。洛杉磯法醫辦公室現已公佈死者名單，從姓名看大部分都是華裔。一些遇害者的家人、朋友發起眾籌活動，悼念死者，幫助其家屬度過難關。

視頻來源／記者邵敏

72 歲的男性死者、「舞星」經理馬名偉（Ming Ma）不幸遇害，他的眾籌網址是https://www.gofundme.com/f/ming-wei-ma-funeral-fund。發起者在網頁中寫道：我們懷著沉重心情宣布 Ray Ma 和 Mary Ma 的父親馬名偉逝世。他是 2023 年 1 月 21 日蒙特利公園市槍擊案中的遇難人之一，曾經是舞星（Star Dance Studio）的老闆，因為他的善良和活躍，人們尊敬並喜愛他。

57 歲的女性死者Xiujuan Yu，眾籌網址是https://www.gofundme.com/f/xiujuan-yu-funeral-fund。發起者在網頁中寫道：2023 年 1 月 21 日周六晚上，我的阿姨Xiujuan Yu在加州蒙特利公園的舞蹈工作室發生大規模槍擊事件中去世。對我們的家庭來說，這本來是和朋友一起慶祝農曆新年的夜晚，卻遭遇了一場毀滅性的、改變生活的大事。 

文中繼續寫道：經過幾天的不確定、焦慮和擔心等待，我們收到消息，阿姨確實是這起事件的死者之一。突如其來的悲劇襲擊了我的家人，我們盡最大努力為她哀悼，請求社區幫助，為她的葬禮籌款。 

➤➤➤法醫公布蒙市槍案11名遇難者姓名 大部分是華裔

65 歲的女性死者美仁 ( Mymy Nhan/My Nhan，音譯)，遇害者之一，她的眾籌網址是https://www.gofundme.com/f/my-my-nhan-funeral-memorial-fund。發起者在網頁中寫道：在得知Mymy Nhan 的死訊後，我們以破碎的方式開始新的一年，她是蒙特利公園市槍擊案中遇害者之一。

文中繼續寫道：十多年來，Mymy 一直喜歡在「舞星」跳舞，她每個周末都會去，我們沒想到這個周六（21日）會是她的最後一次。 65 歲的 Mymy 非常友善，她是周圍所有人的看護者，是一位慈愛的阿姨、姐姐、女兒和朋友，她是我們最大的啦啦隊長。眾籌所得善款將用於Mymy的葬禮，感謝鄰居和社區的支持。

此外，其餘幾位遇害者包括四名女性死者：70歲的Diana Tom、67歲的Muoi Dai Ung、63歲的李麗蘭(Lilan Li，音譯)、62 歲的Hongying Jian。另外四名男性死者是：76歲的姚佳林（Chia Ling Yau，音譯），72歲亦稱為Andy高的高裕倫（YuLun Kao，音譯），68歲菲律賓裔的Valentino Marcos Alvero，和64歲的余文濤（WenTau Yu，音譯）。

根據駐洛杉磯台北經文處，高裕倫、余文濤和姚佳林均（以上中文名均為音譯）來自台灣。

➤➤➤洛縣槍擊案 經文處確認3名男性死者都來自台灣

72 歲的「舞星」經理馬名偉（Ming Ma）（左）不幸遇害。（籌款網站）
72 歲的「舞星」經理馬名偉（Ming Ma）（左）不幸遇害。（籌款網站）
65 歲的美仁 ( Mymy Nhan)，11名遇害者之一。（籌款網站）
65 歲的美仁 ( Mymy Nhan)，11名遇害者之一。（籌款網站）

蒙特利公園市 槍擊 洛杉磯

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