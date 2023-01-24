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華裔登山客失聯 南加聖伯納汀諾救援人員搜尋

記者啟鉻／聖伯納汀諾即時報導
先前登山失聯的65歲好萊塢演員Julian Sands。（警方提供）
先前登山失聯的65歲好萊塢演員Julian Sands。（警方提供）

加州聖伯納汀諾縣警方救援人員，24日繼續在Mt. Baldy積雪覆蓋山地尋找失聯的華裔登山者，75歲的莊晉（Jin Chung，音譯），來自北好萊塢（North Hollywood）。

據KTLA報導，不久前在該地區失聯的另一名登山者是好萊塢演員桑茲（Julian Sands），警方在搜索中尚未有尋獲資訊。警方表示，22日接到搜尋報警，開始在海拔3068米的Mt. Baldy一帶尋找失聯者。這名失聯的登山者來自北好萊塢，75歲，最後見到是在22日晨大約6時。

警方說，莊晉當天早晨與另兩名同伴商議登山返回後，於午後2時在車停泊地方見面。但同伴返回後，卻遲遲不見莊晉下山。同伴報警後，地面救援人員搜尋未果。

警方也表示，不久前在Mt. Baldy失聯的好萊塢演員桑茲，救援人員一直未成功尋找到。警方聲明說「直升機和無人機在搜索過程中，持續使用紅外線設備，但都沒有發現任何關於桑茲的生命跡象。」

現年65歲的桑茲於1月13日在Mt.Baldy登山時失聯，救援人員開始在號稱聖蓋博山地最高峰搜索，這裡位於洛杉磯東北部的40英里的地方。由於年初以來的連日暴風雨天氣，導致山地一帶覆蓋厚厚積雪和結冰，搜尋工作受到雪崩及惡劣天氣威脅而中斷。

警方先前曾對登山者發出警告，提醒山地條件極其危險。近期，已經有兩名登山者遇險喪生，其中一人從至少152米高處冰坡墜落谷底。

失聯的好萊塢演員桑茲，1985年參演導演艾沃瑞（James Ivory）指導的英國愛情片「滿是風景的房間」（A Room with a View），與另一位女演員卡特（Helena Bonham Carter）演對手戲。他還在其他多部影片擔任重要角色，如1989年的「Warlock」、1990年「Arachnophobia」、1991年的「Naked Lunch」、1993年「Boxing Helena」以及1995年「Leaving Las Vegas」。桑茲在影視領域從飾演小角色開始，持續工作多年。

好萊塢 加州 導演

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