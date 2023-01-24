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加州驚魂未定 華盛頓州又傳槍擊 3死 槍手逃逸

還沒有收到通膨救濟金？加州民眾應撥打客戶服務熱線

記者邵敏／洛杉磯即時報導
仍未收到救濟金的民眾，應儘早撥打客戶服務熱線800-400-9332。 (California Franchise Tax Board )
仍未收到救濟金的民眾，應儘早撥打客戶服務熱線800-400-9332。 (California Franchise Tax Board )

自去年10月以來，加州通貨膨脹紓困金（California inflation relief check）就開始發放，但仍有許多華人表示至今仍未收到這筆錢。相關機構建議民眾，應儘早撥打客戶服務熱線800-400-9332，確保自己能早日收到款項。

南加洛杉磯縣羅斯密市（Rosemead）居民林女士，一直在等待這筆通膨救濟金，但她表示，迄今為止既沒有收到銀行卡的直接存款，也沒有收到郵寄的借記卡。居住在洛縣艾爾蒙地市（ El Monte）的鄭先生日前也表示，符合發放資格，但同樣沒有收到這筆救濟金款項。

負責撥付紓困金的加州稅務局（California Franchise Tax Board ，FTB） 曾表示，自提交 2020 年稅款以來銀行帳號信息發生改變的人，會在1月14日之前收到這筆款項；地址發生變化的人，可能會在 1 月 30 日至 2 月 14 日期間寄出金融卡(又稱借記卡，debit card)。

但至今未收到款項的林女士、楊先生表示，自 2020 年以來，他們的銀行帳號信息、地址都沒有任何變化，為何沒有收到救濟金。

FTB指出，如果民眾還在等待救濟金發放，現在仍有希望收到這筆錢。截至目前，雖然絕大多數符合條件的人，都已通過直接存款或郵寄借記卡方式收到應得款項，但還有未支付款項。剩餘付款的確切數字尚不清楚，但 FTB 發布的最新數據表明可能高達 140 萬。

FTB建議，符合發放資格但仍未收到救濟金的民眾，應該盡快聯繫 Money Network，加州正在使用該供應商發放付款， 客戶服務代表聯繫電話為 800-400-9332，可在工作日上午 8 時至下午 5 時之間撥打。 FTB指出，電話等待時間通常在周三、周四和周五最短。該機構同時表示，將致力於確保每個有資格獲得付款的人都能收到。

這項一次性付款是根據民眾收入、申請狀態和受撫養人數量而定，民眾收到的支票面額從200元至1050元不等。加州已經發放約 720 萬份直接存款，以及 940 萬張郵寄借記卡，直接支付給加州人的福利總計超過 90 億元。

加州 紓困金 支票

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