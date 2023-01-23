影/大屠殺後加州州長訪蒙市 籲華人振作政府全力支持
蒙特利公園市（Monterey Park）是美國唯一華裔居民過半的城市，《世界日報》是美國最具影響力的中文媒體。1 月23日加州州長紐森（Gavin Newsom）視察蒙市勘災，特別邀請世界日報採訪，向華人社區信心喊話，政府永遠是亞裔和華人的堅強後盾，希望受到影響的華人居民盡快從這場悲情中恢復過來、振作起來。
視頻來源：記者丁曙
2023 年21 日晚10 點 22 分，蒙特利公園警察局對蒙特利公園市西嘉偉大道 100 號街區的「舞星」舞社作出回應，警消人員進入了該舞社發現了許多槍擊受害者，現場對傷者進行救治，並且宣布十人當場死亡。這便是震驚全美的蒙特利公園市濫殺案。
加州州長紐森22日和23日趕抵蒙市勘災，並且透過世界日報向華人社區傳遞信息，承諾政府悉心救治傷者，盡力撫卹亡者家庭，決不允許此類悲劇在華人社區重演。
紐森說，他自小對華人社區有深厚的感情。他在加州出生、在舊金山（San Francisco）成長，在唐人街（Chinatown）散步，特別感到自豪。在他的童年回憶中，父親講解了關於早期中華文化對美國發展的貢獻。他也希望人們知道，在他當選舊金山市長的第二天早晨，他就走在唐人街格蘭大道(Grand Ave.)上。他能有今天的政治成就，離不開亞裔社區支持。
紐森說，他此次來到華人社區是想表達對亞裔的支持，不是因為出現了這起悲劇事件才這樣做，事實上他一直都在那裡，一直關心亞裔重要的事項，希望他們經歷此次劫難之後，再次感到安全，再次慶祝自己的節日，再次感受到愛。他想讓社區在經歷此次刼難之後，再次走上街頭，感到安全和平安，他希望人們知道，自己是帶著這樣的想法再次回來。
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