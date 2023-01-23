蒙市大屠殺受害者Andy高 熱愛舞蹈與寫作

蒙市槍擊案另外一名受害者Andy高生前熱愛跳舞，熱心分享。（張虎提供）

蒙市槍擊 案受害者Andy高生前熱愛跳舞，熱心分享。建國中學南加校友會現任會長張虎，23日回憶好友生前泣不成聲；他說，Andy是一個熱心的人，他不希望這件事只是悲痛，要做一些什麼不要讓同樣的悲劇再次上演。

張虎表示，Andy高來自台灣，今年70多歲，因為就住在蒙特利公園市 附近，所以幾乎每天都出來跳舞。案發的「舞星」和兇嫌後來去的阿罕布拉市「來來」，都是他常去的地方。案發當天他也和往常一樣去跳舞，結果再也沒有回來。他22日晚上從朋友處得知此事，瞬間產生一種無助感。現在大家很恐慌，不敢跳舞。

他說，他們組成了一個20多人的跳舞班，他是班長，而Andy高是水準最高的學員。Andy會跳各種國標，他是一個很熱心的人，雖然班上都是初學者，但是他很願意和大家一起學習，還經常熱心的教大家跳舞。Andy還喜歡寫文章，見地獨到，這樣無辜的離開，是朋友們的損失。

張虎說，槍擊案往生的人，他們不只是數字，每一個人都是活生生的個體，都有自己的故事。Andy因為生前經常出來跳舞，大家猜測他可能是單身。因此關於他的身後事，他和跳舞班其他學員會一起幫忙處理。