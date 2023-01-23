我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中領館確認有中國公民在蒙市遇害：全力協助善後

大屠殺槍手生前愛跳舞易動氣 與前妻在舞星認識

蒙市大屠殺受害者Andy高 熱愛舞蹈與寫作

記者張宏/洛杉磯即時報導
蒙市槍擊案另外一名受害者Andy高生前熱愛跳舞，熱心分享。（張虎提供）
蒙市槍擊案另外一名受害者Andy高生前熱愛跳舞，熱心分享。（張虎提供）

蒙市槍擊案受害者Andy高生前熱愛跳舞，熱心分享。建國中學南加校友會現任會長張虎，23日回憶好友生前泣不成聲；他說，Andy是一個熱心的人，他不希望這件事只是悲痛，要做一些什麼不要讓同樣的悲劇再次上演。

張虎表示，Andy高來自台灣，今年70多歲，因為就住在蒙特利公園市附近，所以幾乎每天都出來跳舞。案發的「舞星」和兇嫌後來去的阿罕布拉市「來來」，都是他常去的地方。案發當天他也和往常一樣去跳舞，結果再也沒有回來。他22日晚上從朋友處得知此事，瞬間產生一種無助感。現在大家很恐慌，不敢跳舞。

他說，他們組成了一個20多人的跳舞班，他是班長，而Andy高是水準最高的學員。Andy會跳各種國標，他是一個很熱心的人，雖然班上都是初學者，但是他很願意和大家一起學習，還經常熱心的教大家跳舞。Andy還喜歡寫文章，見地獨到，這樣無辜的離開，是朋友們的損失。

張虎說，槍擊案往生的人，他們不只是數字，每一個人都是活生生的個體，都有自己的故事。Andy因為生前經常出來跳舞，大家猜測他可能是單身。因此關於他的身後事，他和跳舞班其他學員會一起幫忙處理。

同時他希望這件事不要僅僅止步於悲痛，華人應該集合力量，除了為死者家屬做心靈的安慰，也希望向主流表達華人很在意自己的同胞。他希望能聯合社區力量、政府和警方做一些宣導活動，包括教育民眾遇到這樣的情況要如何反應。

蒙市槍擊案受害者Andy高（後排右一）生前參加舞蹈班，和同好分享跳舞的樂趣。（張...
蒙市槍擊案受害者Andy高（後排右一）生前參加舞蹈班，和同好分享跳舞的樂趣。（張虎提供）
蒙市槍擊案另外一名受害者Andy高生前熱愛跳舞，熱心分享。（張虎提供）
蒙市槍擊案另外一名受害者Andy高生前熱愛跳舞，熱心分享。（張虎提供）

華人 槍擊 蒙特利公園市

上一則

洛縣大屠殺1死者家屬發聲：她是我們最大的啦啦隊長

下一則

影/西來寺大年初一人潮破2萬 華女盛裝組團唱恭喜發財

延伸閱讀

蒙市大屠殺 中領館確認有中國公民遇害：全力協助善後

蒙市大屠殺 中領館確認有中國公民遇害：全力協助善後
蒙市大屠殺9傷者 至少1人仍傷重 3人已出院

蒙市大屠殺9傷者 至少1人仍傷重 3人已出院

蒙市大屠殺死者增至11人 目擊者：馬老闆遇害

蒙市大屠殺死者增至11人 目擊者：馬老闆遇害
洛縣法醫公布蒙市大屠殺2死者姓名 馬老闆證實遇害

洛縣法醫公布蒙市大屠殺2死者姓名 馬老闆證實遇害
華人大罵兇嫌豬狗不如 蒙市商家嘆治安每況愈下

華人大罵兇嫌豬狗不如 蒙市商家嘆治安每況愈下
南加蒙市槍案／仍有7人在醫院救治 受害人在50歲以上

南加蒙市槍案／仍有7人在醫院救治 受害人在50歲以上

熱門新聞

蒙特利公園市西嘉偉街122號街區附近，21日晚間發生大規模槍擊案。(取材自谷歌地圖)

南加蒙市慶農曆新年爆槍擊案 致10死至少10傷

2023-01-22 09:45
警方圍捕可能是由蒙市槍案嫌犯所開的白色車子。(路透)

蒙市大屠殺72歲嫌犯姓名公布 已死於車內

2023-01-22 19:59
案發現場照片。（取材自推特）

蒙市大屠殺槍嫌似在與警對峙中自戕 兇嫌照、案發影片曝光

2023-01-22 18:00
各科技巨頭紛紛開始裁員，目前只有蘋果尚未有大動作。（美聯社）

谷歌大裁員 被裁華人無心過年

2023-01-21 01:19
好市多今年的新春年貨林林總總。（記者楊青/攝影）

好市多年貨多 佛跳牆上架2小時搶購一空 洋人也慕名嘗鮮

2023-01-17 02:20
郝女士曾在舞廳的微信群中收到女老闆梁卓的邀請，該群群主在22日遺憾發表公告，男老闆已不幸身亡。（受訪者提供）

蒙市大屠殺男老闆中槍身亡 據傳殺機肇因於嫉妒

2023-01-22 21:27

超人氣

更多 >
他在找人 眼神險惡…赫見槍手 26歲華男勇奪槍

他在找人 眼神險惡…赫見槍手 26歲華男勇奪槍
蒙市大屠殺死者增至11人 目擊者：馬老闆遇害

蒙市大屠殺死者增至11人 目擊者：馬老闆遇害
蒙市大屠殺男老闆中槍身亡 據傳殺機肇因於嫉妒

蒙市大屠殺男老闆中槍身亡 據傳殺機肇因於嫉妒
加州除夕夜華人舞蹈學校槍擊10死 因嫉妒行凶？

加州除夕夜華人舞蹈學校槍擊10死 因嫉妒行凶？
他早離場 頭名死者就在他座位上…他為女伴擋彈中兩槍

他早離場 頭名死者就在他座位上…他為女伴擋彈中兩槍