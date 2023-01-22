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蒙市大屠殺男老闆中槍身亡 據傳殺機肇因於嫉妒

記者劉子為/蒙特利公園即時報導
郝女士曾在舞廳的微信群中收到女老闆梁卓的邀請，該群群主在22日遺憾發表公告，男老闆已不幸身亡。（受訪者提供）
郝女士曾在舞廳的微信群中收到女老闆梁卓的邀請，該群群主在22日遺憾發表公告，男老闆已不幸身亡。（受訪者提供）

蒙市大屠殺的嫌犯已被警方發現在車中自戕，而警方已公布嫌犯身分為72歲的Huu　Can Tran，唯行兇動機警方仍在繼續調查中。不過，通過各華人社群鋪天蓋地的小道消息，已能逐漸拼湊出案件的動機似肇因於嫉妒。

記者在走訪多名知情人士後，獲悉到案件發生地點「星舞」舞蹈社的男負責人已不幸離世，女老闆因不在場而逃過一劫，當晚參加舞會和受傷的大多是中老年人。

住在蒙市的郝女士是該舞蹈社的常客，她表示21日晚的舞會是舞廳專門舉辦的「中國新年跨年晚舞會」，門票為15元，她也有收到邀請，但因吃年夜飯沒有參加。她和舞廳的常客們有一微信群，該群群主在22日遺憾地發出公告，表示舞星舞蹈社的男負責人馬名偉，在中槍後已經不幸離世；女老闆梁卓，也是官方登記的舞廳所有人，並沒有參加舞會，從而逃過一劫。不過，梁卓的哥哥在現場遭受槍擊，仍在醫院救治中。

不過也有消息指出，馬名偉已被救回來。截至截稿，洛縣法醫室尚未公布任何死者的姓名。

郝女士又指出，星舞舞蹈社一般白天提供各種舞蹈課程，學生以年輕人為主，而晚上會安排很多帶社交性質的舞會，參加的多是中老年人。根據郝女士舞蹈群的聊天信息，兇手是因為沒有被舞會邀請，而產生極端的嫉妒情緒。

另一知情人士表示，自己的妻子案發時就在現場，但所幸沒有重傷，但妻子的兩位舞友已經奄奄一息。其中一位舞友還是沒有家庭的單身男性，他感到十分遺憾，並計劃為遭遇不幸的舞友們發起眾籌活動。

一位不願透露姓名的知情人士透露，馬名偉原來是該舞蹈社的負責人，但後來負責人的名字換成梁卓。但外人仍稱呼馬名偉為負責人。馬名偉和女老闆梁卓為男女友關係。

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