加州除夕夜華人舞蹈學校槍擊10死 因嫉妒行凶？

加州蒙特利公園市（Monterey Park）21日除夕夜發生槍擊至少10死，相隔一條馬路的新年慶祝活動22日取消，前一天人潮洶湧的攤位空無一人。有居民放置鮮花致哀。（中央社）

美國加州蒙特利公園市 一間華人經營的舞蹈學校「舞星」發生槍擊 ，造成至少10人死亡。根據周遭居民及熟識舞蹈學校老闆人士指出，兇手犯案動機可能是爭風吃醋的感情糾紛。

位於洛杉磯 市東邊近郊的蒙特利公園市（Monterey Park），早期有大批台灣移民居住，有「小台北」之稱。但近20年台灣移民逐漸移出，這個區域以中國移民占多數。

事發舞蹈學校名為「舞星」（Star Dance），21日美國西岸時間除夕夜的晚間10時左右發生槍響。幾個小時之前，僅相隔一條馬路，上萬人參加的封街嘉年華會才剛收攤。

中央社記者今天走訪案發現場周邊，原本一連兩天舉行的封街慶祝活動，今天清晨決定取消。案發現場的街道部屬警力，管制交通，有民眾身穿新年傳統服飾到場，準備參加活動才知道已取消。

雖然封街活動取消，不少居民在大年初一上街購物時，駐足警方的封鎖線外。當地高中的教師安德莉（Andrea）帶著鮮花，在街道上向罹難者致意。

安德莉向中央社記者表示，她向來覺得蒙特利公園市一帶非常安全，這裡亞裔占多數，她很驕傲在這個地方教書；她很傷心，事發的舞蹈學校內大多是老年人，正在慶祝重要節日的時候發生悲劇。她已經做好準備，協助學生面對祖父母輩過世的哀傷。

居民向記者透露，舞蹈學校老闆馬名偉來自中國，在當地經營舞蹈學校20多年，開課指導國標舞、社交舞之外，經常舉行舞蹈比賽。該處舞蹈學校是當地夜生活的一部分，進出舞蹈學校的顧客多為50歲以上的長者。

洛杉磯中華總商會主席莊佩源向記者表示，他與馬名偉認識多年，身邊也有朋友是舞蹈學校的常客，這處舞蹈學校過去就經常出事，通常是夫妻之間為了上舞蹈學校而爭風吃醋的糾紛。

莊佩源指出，根據他所掌握的訊息，行凶的槍手是一名華人，因為妻子獲邀參加當晚的活動而自己沒有獲邀，因為嫉妒而行凶。

莊佩源說，昨天深夜聽聞槍擊案時，華人社區都非常震驚，深怕是仇恨犯罪，不過透過管道瞭解之後，他相信這是一件家庭暴力事件，因為美國槍枝氾濫，造成無辜的人也受害。