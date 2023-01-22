我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蒙市大屠殺槍手似已被警方包圍 其照片也曝光

洛縣「小台北」屠殺案兇手 有人宣稱目擊：是華人

洛縣槍案舞廳進出多華人 擬包場華人聽聞槍案魂飛魄散

記者邵敏/蒙特利公園市即時報導
案發的華人舞廳「舞星」（Star Dance）附近，22日集結華洋媒體和警方。（記者邵敏/拍攝）
案發的華人舞廳「舞星」（Star Dance）附近，22日集結華洋媒體和警方。（記者邵敏/拍攝）

洛杉磯縣蒙特利公園市21日晚發生慘絕人寰的槍擊案件，已造成十死十傷。 據悉，案發現場位於西嘉偉街（West Garvey Ave） 122號的一家華人舞廳「舞星」（Star Dance），平日出入的都是華人，經營舞廳的業主也是華人，此次槍擊案件的死傷者也大多為華人。

案發第二天22日的上午，槍擊案現場的幾條路都已被警戒線全面封鎖，直升機在上空盤旋。 知情者表示，案發舞廳就位於美國銀行所在的廣場，沿街基本上都是華人商家。 現場一名不願透露姓名的華人女士表示，她對案發這家舞廳非常熟悉，平日出入的基本上都是華人，自己每年春節都會約朋友在裡面聚會，今年春節也不例外。

華女說，親朋好友二十多人原本計劃1月22日晚包場舞廳，也就是槍擊案發生的第二天，一早她聽聞槍案發生，簡直不敢相信，「嚇得我魂飛魄散，幸好不是我們包場的這一天發生慘案，太可怕了」。

她並補充說，這家舞廳很受華人歡迎，逢年過節華人喜歡在這裡慶祝佳節，可以唱歌、跳舞、吃飯。 

一名住在現場附近的華人廖女士回憶，槍案發生時，大約晚上10時20分左右，她正在家中上網瀏覽視頻，猛然聽到尖銳的響聲，連著響了多次，廖女士以為是有人在放鞭炮，並沒有多想，事後才得知附近發生大規模的槍殺案，造成多人死亡。 廖女士在蒙市居住幾十年，對於身邊發生這樣的暴力惡性案件表示難以接受，她說兇手動機不明確，因為這幾年的新冠疫情，在美華人頻頻遭遇仇恨犯罪，這起案件是否與仇亞有關，非常擔心。

案發的華人舞廳「舞星」（Star Dance）附近，22日集結華洋媒體和警方。（...
案發的華人舞廳「舞星」（Star Dance）附近，22日集結華洋媒體和警方。（記者邵敏/拍攝）

華人 槍擊 華女

上一則

洛縣「小台北」槍擊案外案 現場封鎖卻有人硬闖進去

下一則

蒙市大屠殺槍手似已被警方包圍 其照片也曝光

延伸閱讀

洛縣「小台北」槍擊案外案 現場封鎖卻有人硬闖進去

洛縣「小台北」槍擊案外案 現場封鎖卻有人硬闖進去
洛縣「小台北」屠殺案兇手 有人宣稱目擊：是華人

洛縣「小台北」屠殺案兇手 有人宣稱目擊：是華人
洛縣「小台北」大規模槍擊 兇嫌為中年亞裔男

洛縣「小台北」大規模槍擊 兇嫌為中年亞裔男
洛縣「小台北」大屠殺 警方公布更多案發細節

洛縣「小台北」大屠殺 警方公布更多案發細節
洛縣華人區大規模槍擊案 縣政委蘇麗絲表示悲痛

洛縣華人區大規模槍擊案 縣政委蘇麗絲表示悲痛
南加蒙市大規模槍擊 倖存者逃進韓國燒烤店求店主鎖門

南加蒙市大規模槍擊 倖存者逃進韓國燒烤店求店主鎖門

熱門新聞

蒙特利公園市西嘉偉街122號街區附近，21日晚間發生大規模槍擊案。(取材自谷歌地圖)

南加蒙市慶農曆新年爆槍擊案 致10死至少10傷 嫌犯在逃

2023-01-22 09:45
好市多今年的新春年貨林林總總。（記者楊青/攝影）

好市多年貨多 佛跳牆上架2小時搶購一空 洋人也慕名嘗鮮

2023-01-17 02:20
美國超市大米種類多，一不小心就「踩雷」。（記者王若然／攝影）

好市多買米不踩雷 這兩種最對華人口味

2023-01-16 02:20
Amtrak普通車廂內的座椅寬敞而舒適。（記者劉子為/攝影）

洛杉磯出發遊遍美國10個城只要299元 唯優惠倒數讀秒

2023-01-15 17:11
各科技巨頭紛紛開始裁員，目前只有蘋果尚未有大動作。（美聯社）

谷歌大裁員 被裁華人無心過年

2023-01-21 01:19
陶女士的退米經歷，讓她對好市多的退貨政策讚不絕口。（陶女士提供）

只因吃不慣 華人已下肚幾頓的大米 好市多照樣給退貨

2023-01-16 14:10

超人氣

更多 >
南加蒙市慶農曆新年爆槍擊案 致10死至少10傷 嫌犯在逃

南加蒙市慶農曆新年爆槍擊案 致10死至少10傷 嫌犯在逃
女星曬與兒共浴照 巨乳遊走露點邊緣 網驚：尺度太猛

女星曬與兒共浴照 巨乳遊走露點邊緣 網驚：尺度太猛
3個月晉升國家領導人 秦剛將成「官場傳奇」

3個月晉升國家領導人 秦剛將成「官場傳奇」
南加蒙市大規模槍擊 倖存者逃進韓國燒烤店求店主鎖門

南加蒙市大規模槍擊 倖存者逃進韓國燒烤店求店主鎖門
摩根大通買下學貸網 發現400萬假帳戶 告上27歲女賣主

摩根大通買下學貸網 發現400萬假帳戶 告上27歲女賣主