洛縣槍案舞廳進出多華人 擬包場華人聽聞槍案魂飛魄散

案發的華人舞廳「舞星」（Star Dance）附近，22日集結華洋媒體和警方。（記者邵敏/拍攝）

洛杉磯縣蒙特利公園市21日晚發生慘絕人寰的槍擊 案件，已造成十死十傷。 據悉，案發現場位於西嘉偉街（West Garvey Ave） 122號的一家華人 舞廳「舞星」（Star Dance），平日出入的都是華人，經營舞廳的業主也是華人，此次槍擊案件的死傷者也大多為華人。

案發第二天22日的上午，槍擊案現場的幾條路都已被警戒線全面封鎖，直升機在上空盤旋。 知情者表示，案發舞廳就位於美國銀行所在的廣場，沿街基本上都是華人商家。 現場一名不願透露姓名的華人女士表示，她對案發這家舞廳非常熟悉，平日出入的基本上都是華人，自己每年春節都會約朋友在裡面聚會，今年春節也不例外。

華女 說，親朋好友二十多人原本計劃1月22日晚包場舞廳，也就是槍擊案發生的第二天，一早她聽聞槍案發生，簡直不敢相信，「嚇得我魂飛魄散，幸好不是我們包場的這一天發生慘案，太可怕了」。

她並補充說，這家舞廳很受華人歡迎，逢年過節華人喜歡在這裡慶祝佳節，可以唱歌、跳舞、吃飯。