我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛縣「小台北」大規模槍擊 兇嫌為中年亞裔男

摩根大通買下學貸網 發現400萬假帳戶 告上27歲女賣主

洛縣「小台北」屠殺案兇手疑是華人 警方只證實是亞裔

洛杉磯訊
目前在社群媒體轉傳的貼文，一名宣稱是現場目擊者的華人表示，他看到槍手是華人，還說他一開始還以為是惡作劇，後來才發現不對勁。（社群媒體下載）
目前在社群媒體轉傳的貼文，一名宣稱是現場目擊者的華人表示，他看到槍手是華人，還說他一開始還以為是惡作劇，後來才發現不對勁。（社群媒體下載）

有「小台北」之稱的洛杉磯縣蒙特利公園市於21日農曆除夕夜發生大規模槍案，造成十人死亡，至少十人受傷慘劇。目前兇手仍在逃，而根據目前在社群媒體轉傳的貼文，一名宣稱是現場目擊者的華人表示，他看到槍手是華人，還說他一開始還以為是惡作劇，後來才發現不對勁。目前警方只證實兇手是亞裔。

洛杉磯縣警察局局長盧納（Robert Luna）表示，初步描述說槍手是「亞洲男性」，但沒有可以立即獲得進一步描述的訊息。他並補充說，調查人員還不確定槍擊事件是否與附近的農曆新年慶祝活動有關。

洛縣兇殺局發言人麥耶（ Andrew Meyer）指出，該案現場宣告十人死亡，十人受傷，傷者均送到包括洛縣縣立的南加州大學醫療中心在內的附近醫院，處於穩定至危重狀態。偵探們將審查監控錄像並「處理所有線索」。目前兇手襲擊的動機尚不清楚。

洛縣兇殺案偵探22日也在阿罕布拉市的萊萊舞廳（Lai Lai Ballroom & Studio）和工作室現場調查。該舞廳位於南嘉惠爾街（Garfield Ave.） 100號街區，距離「舞星」 約兩哩。之前這裡曾有人試圖進行槍擊事件，警方想了解兩案之間是否有連接。但從與這個舞廳有關的一個視頻顯示，人們當時成功的解除了逃離現場的男性嫌疑人的武裝，沒有人受傷。

蒙特利公園市警察局長維斯 （Scott Wiese）22日宣布，出於小心，原訂22日由洛杉磯世界日報和蒙市府等有關單位合辦的年節活動已取消。

蒙市府官員則在聲明中表示：城市向在這次事件中受傷的個人、家人和朋友表示哀悼。 儘管事件並未發生在 2023 年農曆新年的年節展，但因執法單位正在附近地區積極調查案件，年節活動將會受到影響，因此取消。

目前在社群媒體轉傳的貼文，一名宣稱是現場目擊者的華人表示，他看到槍手是華人，還說...
目前在社群媒體轉傳的貼文，一名宣稱是現場目擊者的華人表示，他看到槍手是華人，還說他一開始還以為是惡作劇，後來才發現不對勁。（社群媒體下載）

洛縣 洛杉磯 警察

上一則

洛縣「小台北」大規模槍擊 兇嫌為中年亞裔男

延伸閱讀

洛縣「小台北」大規模槍擊 兇嫌為中年亞裔男

洛縣「小台北」大規模槍擊 兇嫌為中年亞裔男
洛縣「小台北」大屠殺 警方公布更多案發細節

洛縣「小台北」大屠殺 警方公布更多案發細節
洛縣華人區大規模槍擊案 縣政委蘇麗絲表示悲痛

洛縣華人區大規模槍擊案 縣政委蘇麗絲表示悲痛
南加蒙市大規模槍擊 倖存者逃進韓國燒烤店求店主鎖門

南加蒙市大規模槍擊 倖存者逃進韓國燒烤店求店主鎖門
南加蒙特利公園市爆槍擊案 劉思慕發文：難過與憤怒

南加蒙特利公園市爆槍擊案 劉思慕發文：難過與憤怒
駐洛杉磯台北經文處長黃敏境讚揚年節展：祝兔年快樂

駐洛杉磯台北經文處長黃敏境讚揚年節展：祝兔年快樂

熱門新聞

蒙特利公園市西嘉偉街122號街區附近，21日晚間發生大規模槍擊案。(取材自谷歌地圖)

南加蒙市慶農曆新年爆槍擊案 致10死至少10傷 嫌犯在逃

2023-01-22 09:45
好市多今年的新春年貨林林總總。（記者楊青/攝影）

好市多年貨多 佛跳牆上架2小時搶購一空 洋人也慕名嘗鮮

2023-01-17 02:20
美國超市大米種類多，一不小心就「踩雷」。（記者王若然／攝影）

好市多買米不踩雷 這兩種最對華人口味

2023-01-16 02:20
Amtrak普通車廂內的座椅寬敞而舒適。（記者劉子為/攝影）

洛杉磯出發遊遍美國10個城只要299元 唯優惠倒數讀秒

2023-01-15 17:11
各科技巨頭紛紛開始裁員，目前只有蘋果尚未有大動作。（美聯社）

谷歌大裁員 被裁華人無心過年

2023-01-21 01:19
陶女士的退米經歷，讓她對好市多的退貨政策讚不絕口。（陶女士提供）

只因吃不慣 華人已下肚幾頓的大米 好市多照樣給退貨

2023-01-16 14:10

超人氣

更多 >
南加蒙市慶農曆新年爆槍擊案 致10死至少10傷 嫌犯在逃

南加蒙市慶農曆新年爆槍擊案 致10死至少10傷 嫌犯在逃
女星曬與兒共浴照 巨乳遊走露點邊緣 網驚：尺度太猛

女星曬與兒共浴照 巨乳遊走露點邊緣 網驚：尺度太猛
3個月晉升國家領導人 秦剛將成「官場傳奇」

3個月晉升國家領導人 秦剛將成「官場傳奇」
摩根大通買下學貸網 發現400萬假帳戶 告上27歲女賣主

摩根大通買下學貸網 發現400萬假帳戶 告上27歲女賣主
南加蒙市大規模槍擊 倖存者逃進韓國燒烤店求店主鎖門

南加蒙市大規模槍擊 倖存者逃進韓國燒烤店求店主鎖門