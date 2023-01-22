洛縣「小台北」屠殺案兇手疑是華人 警方只證實是亞裔

目前在社群媒體轉傳的貼文，一名宣稱是現場目擊者的華人表示，他看到槍手是華人，還說他一開始還以為是惡作劇，後來才發現不對勁。（社群媒體下載）

有「小台北」之稱的洛杉磯 縣蒙特利公園市於21日農曆除夕夜發生大規模槍案，造成十人死亡，至少十人受傷慘劇。目前兇手仍在逃，而根據目前在社群媒體轉傳的貼文，一名宣稱是現場目擊者的華人表示，他看到槍手是華人，還說他一開始還以為是惡作劇，後來才發現不對勁。目前警方只證實兇手是亞裔。

洛杉磯縣警察 局局長盧納（Robert Luna）表示，初步描述說槍手是「亞洲男性」，但沒有可以立即獲得進一步描述的訊息。他並補充說，調查人員還不確定槍擊事件是否與附近的農曆新年慶祝活動有關。

洛縣 兇殺局發言人麥耶（ Andrew Meyer）指出，該案現場宣告十人死亡，十人受傷，傷者均送到包括洛縣縣立的南加州大學醫療中心在內的附近醫院，處於穩定至危重狀態。偵探們將審查監控錄像並「處理所有線索」。目前兇手襲擊的動機尚不清楚。

洛縣兇殺案偵探22日也在阿罕布拉市的萊萊舞廳（Lai Lai Ballroom & Studio）和工作室現場調查。該舞廳位於南嘉惠爾街（Garfield Ave.） 100號街區，距離「舞星」 約兩哩。之前這裡曾有人試圖進行槍擊事件，警方想了解兩案之間是否有連接。但從與這個舞廳有關的一個視頻顯示，人們當時成功的解除了逃離現場的男性嫌疑人的武裝，沒有人受傷。

蒙特利公園市警察局長維斯 （Scott Wiese）22日宣布，出於小心，原訂22日由洛杉磯世界日報和蒙市府等有關單位合辦的年節活動已取消。

蒙市府官員則在聲明中表示：城市向在這次事件中受傷的個人、家人和朋友表示哀悼。 儘管事件並未發生在 2023 年農曆新年的年節展，但因執法單位正在附近地區積極調查案件，年節活動將會受到影響，因此取消。