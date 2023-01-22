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洛縣「小台北」大屠殺 警方公布更多案發細節

陳盈霖／編譯
加州洛杉磯縣蒙特利公園市21日晚發生大規模槍擊事件，警方在現場調查。(美聯社)
加州洛杉磯縣蒙特利公園市21日晚發生大規模槍擊事件，警方在現場調查。(美聯社)

洛杉磯時報報導，有「小台北」之稱的蒙特利公園市21日，農曆除夕夜發生大規模槍案，兇嫌在一家舞廳內開槍，造成十人死亡，至少十人受傷慘劇。這是加州近年來發生最嚴重的槍案之一，由於蒙市人口以亞裔居多，傷亡者中恐有華裔。

洛縣警局隊長梅爾（Andrew Meyer）22日上午表示，大規模槍案發生於21日晚間10時22分左右，位於西嘉偉街（Garvey Ave.）100號街區附近的「舞星」（Star Dance）。

警方表示，槍手為男性，案發後在逃，目前尚未得知開槍動機。一名了解此事的消息人士稱，槍手是近距離使用一把大功率突擊步槍。

梅爾說，警方抵達現場時，看見許多名顧客尖叫著逃離現場，進入兇案現場發現更多受害者。

消防隊隨後宣布有十名受害者當場死亡，至少有十名傷者被送往多家醫院，部分人士情況危急。

梅爾表示，目前並不知道受害者中，是否有槍手找尋的目標，「要判斷是否是仇恨犯罪還為之過早」。

他說，他了解鄰近的阿罕布拉近期也發生案件，「調查人員試圖了解兩起事件是否有關。」

執法部門22日也在阿罕布拉市的萊萊舞廳（Lai Lai Ballroom & Studio）和工作室現場進行調查。該舞廳位於南嘉惠爾街（Garfield Ave.） 100號街區，距離「舞星」 約兩哩。

案發地點對面一家燒烤餐廳老闆Seung Won Choi表示，當時有三人衝進他的餐廳，讓他鎖門，「他們說，有一名男子手持半自動步槍，身上有許多彈匣。」

住在附近的黃偉（Wong Wei）說，她的朋友那天晚上去該舞廳，槍案發生時，朋友正在洗手間。當她出來時，看到一名槍手和三具屍體，兩名女性和一名俱樂部老闆。

朋友告訴她，槍手拿著一把長槍，似乎是胡亂開火。

這起屠殺事件震驚華人社區與全美各地。

根據人口普查數據，蒙市人口約6萬1000人，65%為亞裔，27%西裔，6％白人。該市也是亞裔超市和餐館中心。

這起槍案也是洛杉磯史上最嚴重的槍案之一。最近一次大規模槍案發生於2008年的平安夜，當時一名打扮成聖誕老人的男子，手持五把手槍進入柯汶那（Covina）一戶人家槍殺九人，包括槍手的前妻和其父母。槍案發生數小時後，槍手自殺。

加州其他大規模槍案還包括1984年在San Ysidro麥當勞發生大屠殺，槍手殺死21人。2015年聖伯納汀諾發生14人死亡的恐怖襲擊。

2018年，千橡市（Thousand Oaks）Borderline酒吧大規模槍案，12人死亡。

警方呼籲有槍案訊息者，致電323-890-5500洛縣警局或800-222-8477匿名舉報。

亞裔 加州 阿罕布拉

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