年節展直擊8/中心健保為華人提供中文醫療服務

中心健保負責人Gary蔡（左）接受世界日報社長于趾琴（右）頒獎。（記者楊青/攝影）

中心健保 （Central Health ）負責人Gary蔡21日在年節展現場向華人 社區民眾拜年，並且感謝世界日報多年來舉辦迎新年節展，讓華洋民眾有機會一起歡度新年；作為本次年節展的鉑金贊助商，中心健保很高興為大家服務，提供最好的醫療和健保。

Gary蔡表示，中心健保從2004年成立至今，一直秉持服務社區的宗旨，尤其是為華裔移民群體提供講中文的醫療和健保服務，不用透過翻譯，直接溝通。他表示，目前中心健保的合約醫師，遍佈洛杉磯、聖伯納汀諾、河濱、橙縣和范杜拉等縣，很多醫師都能夠講華語和多種亞洲語言，且都是在相關的醫療網下，比如中心健保與華人社區最近的加聯醫療網，多年來都有密切合作，組成了醫師、醫療網和醫院的團隊為民眾服務。中心健保目前在南加州約有4萬會員，最大的特點是為年長者和紅藍卡 者設立特別的健保計畫，讓年長者能夠減少醫療費用，同時提供更多的福利。中心健保榮獲2022年長者選擇金牌獎 (Senior Choice Gold Award 2022)， 也是全美400多家健保公司中獲得此項榮譽的17家公司之一。

在21及22日兩天，中心健保將在Garvey街現場設有兩個個攤位A-9、A-11、靠近Garfield Ave入口處，為大家服務。