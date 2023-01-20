網紅租豪宅損壞室內 屋主提告索賠60萬維修

為了製造影片內容，他們違反規定在屋內放煙火。（圖片來源：KTLA新聞）

2020年5月，數十位Tiktok網紅在洛杉磯 租了一棟豪宅，但在租屋期間的五個月內，對房子內部進行了破壞，屋主向他們提告索賠60萬元修理費用。

影音來源：網路綜合；後製：記者陳懿

網紅比得楚（Thomas Petrou）, 拉德森（Cole Hudson），海伍德（ Mia Hayward），勾德百（Calvin Goldby），哈次頓（ Patrick Huston），以及奧斯丁 （ Nicholas Austin），在位在好萊屋山（Hollywood Hills）中租一棟擁有10個房間、16個廁所的豪宅，創辦「內容創作公館」，讓多個網紅住在一起工作、製作影片以及生活。

原本租期為一年，不料在第五個月他們提前解約。而屋主費茲傑羅（Daniel Fitzgeral）前來查看屋況時，發現屋內多處被破壞，其中包括被滑板刮壞的高級磁磚、室外浴缸和屋頂，都因為不當使用受到損壞，甚至還在室內放煙火和亂撒麵粉。

而他們脫序的行為都被錄製下來，當成頻道的內容，更誇張的是他們還將入住過程錄製成紀錄片，並在Netflix 上播出。

網紅們與費茲傑羅在解約時達成共識，將支付費茲傑羅一個月一萬元的費用，但在2021年1月，他們離開豪宅後，僅支付了2500元。