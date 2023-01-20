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橙縣南海岸購物廣場 巨形金兔迎新春 中華書畫雲集

記者蕭迪玉╱柯斯塔梅沙市即時報導
大電視牆展示結合傳統與現代的兔年動畫，效果令人驚艷。（記者蕭迪玉╱攝影）
大電視牆展示結合傳統與現代的兔年動畫，效果令人驚艷。（記者蕭迪玉╱攝影）

一座兩層樓高的金兔，19日上午在橙縣柯斯塔梅沙市的南海岸購物廣場（South Coast Plaza）揭幕，將在美國西岸規模最大的購物中心展示至2月5日（元宵節），這也是South Coast Plaza主辦的第11屆農曆新年慶祝活動。

這隻蓄勢待發的金兔端坐在由三個弧形電視牆組成的圓座上，金兔四周點綴著許多花草植物及金元寶，由彩繪玻璃圓頂垂掛而下大大小小的紅燈籠，及八隻小紅兔，顯得喜氣洋洋。最值得一看的是360度電視牆上的賀年動畫片，除了展示各國文字組成的祝賀新年設計圖之外，還可看到兔子盪鞦韆、變魔術、發金幣、在花園中自拍、在水邊跳躍等可愛的神態。

除了在Jewel Court展示的巨形金兔之外，South Coast Plaza 內的水池上，也可看到跳躍的小金兔裝飾，象徵2023年的水兔將會帶來源源不絕的好運道。

中國駐洛杉磯總領事館也在South Coast Plaza展出40幅線條簡潔明快、色彩活潑亮麗的新年版畫，描繪出中國各地人民歡喜慶祝農曆新年的景象與傳統習俗。19日當天還有兩位書法家魯安、戴維現場示範寫春聯，吸引許多洋人排隊索取上面寫著中文名字的書法作品。

名店雲集的South Coast Plaza內有超過250家品牌商店及餐館，吸引來自全世界各地的消費者，不少店家配合農曆新年推出限量商品，還有餐館為農曆新年特別設計亞洲風味的年菜。

1月21及22日中午12時到下午4時，在旋轉木馬區將有兒童手工藝攤位，提供製作燈籠的材料，數量有限，送完為止。

橙縣South Coast Plaza為迎接兔年特別設計喜氣洋洋的中庭。（記者蕭...
橙縣South Coast Plaza為迎接兔年特別設計喜氣洋洋的中庭。（記者蕭迪玉╱攝影）
新年版畫展描繪出中國各地過農曆年的習俗與景象。（記者蕭迪玉╱攝影）
新年版畫展描繪出中國各地過農曆年的習俗與景象。（記者蕭迪玉╱攝影）
書法家應邀寫春聯介紹中華文化。（記者蕭迪玉╱攝影）
書法家應邀寫春聯介紹中華文化。（記者蕭迪玉╱攝影）

書法 洛杉磯 2023

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