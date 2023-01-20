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恢復十年簽證請願 3萬華人聯署

本報記者／洛杉磯即時報導
恢復十年簽證請願已有近三萬人聯署。（Change.org截圖）
恢復十年簽證請願已有近三萬人聯署。（Change.org截圖）

在中國大陸疫情放開，中美航班陸續恢復之際，不少在美華人都想要立刻飛回中國看望親朋好友。不過已經暫停約三年的由中國政府頒發的「十年簽證」還未恢復，令不少華人心急如焚。近日，有南加州華人集體在網上發起請願，敦促中國駐美大使館恢復所有返華簽證。

「十年簽證」是指在有效期內可以多次赴華的簽證類別。該簽證自2020年3月26日暫停辦理，至今仍未恢復。根據有華人在change.org 網站上發佈的訴求，敦促中國大使館恢復所有返華簽證並取消所有返華不必要的限制。

訴求中寫道，「很多華人急切地想回國看望闊別三年的至親、好友，包括在新冠疫情中逝世的親人。我們理解新冠疫情對每個人造成的困難和挑戰，但我們希望使領館也考慮民眾長期與至親分離的情感需求。」

該訴求支持者，家住鮑爾溫公園市（Baldwin Park）的王先生介紹說，如今中國大陸疫情放開，機票價格下降，是華人回國的好時機，很多人都蓄勢待發。只有十年簽證這個門檻擋在大家面前，因此很多人希望能早日恢復簽證。因為對於一些華人來說，有太多事情需要回去處理。

王先生說，十年簽證停用，現在美國公民想要回國，每次都要重新簽證，填寫材料過程複雜冗長。例如其中一項是要證明申請人與國內人的母子、父子關係。但是很多華人來美後結婚生子，名字都變了，想要證明這層關係非常困難。

王先生說，因為返華簽證難辦，很多人甚至都後悔入籍了，綠卡身份返華還比較容易。

截至20日下午，該訴求已經有近3萬人聯署。有位謝姓華人留言，「我88歲高齡的父親去年（2022年）12月感染了新冠。我申請了返華緊急探親簽證。如今過去兩個多星期，簽證還沒有消息，我不能回去照顧他。我一直處在再也見不到父親的恐懼中。」還有華人留言表示，如果使領館有各種原因目前無法恢復十年簽證，希望能先恢復在中國病危親人的10年簽證，重新簽證太花時間。

根據2023年1月中國駐美大使館的最新通知，「目前，2020年3月26日之前頒發，仍在有效期內的多年多次赴華簽證仍暫停使用，如持此類簽證人員現階段有赴華需求，」可以重新簽證，「暫不受理赴華旅遊，就醫事由的簽證申請。」

華人在Change.org發起的恢復返華簽證訴求鏈接為：https://www.change.org/p/chinese-embassy-in-the-us-please-reinstate-visas-and-remove-obstacles-for-visiting-china

2023年1月中國駐美大使館的最新通知，尚未恢復十年簽證。(中國駐美大使館官網)
2023年1月中國駐美大使館的最新通知，尚未恢復十年簽證。(中國駐美大使館官網)

簽證 華人 疫情

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