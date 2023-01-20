反驅逐法規截止期近 洛市新提案保護租客

洛杉磯市房價高，多數居民選擇租屋。（圖片來源：Pexel.com）

洛市議會在20日例會中提出一項新的提案，讓租屋客不會被房主強制驅逐。

反驅逐租客 法規「Anti-Eviction Rules」是在新冠疫情 期間，為保護租客被房主驅逐，導致失去住所、疫情加重的情況。而該法規在疫情緩解後仍持續進行，但是將在1月底截止。

由於洛杉磯市房屋難求，大部分市民都選擇租房，所以他們對於反驅逐租客法令期滿感到十分擔憂。根據市議會新提案，房屋出租後，除非租客沒有付租金 、違反租屋條約，或者業主搬入等其他原因，否則屋主將不得驅逐租客。

市議員們也考慮將拖欠租金設定為驅逐的最低門檻，如果租客在租金上漲無力支付的情況下遷出，那房東必須支付搬遷費用。

該項新提案還將阻止在 2024 年 2 月之前，驅逐擁有未經授權的寵物，或在租約中未列出的居住者，並製定新的時間表來償還緊急時期所欠的租金。但租戶必須在 8 月 1 日之前償還在 2020 年 3 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日期間累積拖欠的租金；並在 2024 年 2 月 1 日之前，償還在 2021 年 10 月 1 日至2023年 1 月 31 日期間積欠的租金。