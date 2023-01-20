接受中國建商150萬賄賂 前洛市議員認罪可獲刑13年

洛市前議員惠薩在任內多次勒索他人，要求提供豪華酒店住宿、音樂會門票，甚至色情行業的服務。（圖片來源：惠薩推特）

據洛杉磯 時報（LA Times）報導，洛杉磯市前市議員惠薩（José Huizar）20日向洛杉磯聯邦法院認罪，承認他在任內敲詐、逃稅，還接受中國建商近150萬美元的賄賂，以及多年來一直否認這些腐敗的指控。他可能獲刑九至13年。

惠薩承認在市議員任內，曾向他人索取現金、諮詢費、賭博籌碼、貸款 、政治捐款、私人飛機航班、豪華酒店住宿、水療中心服務、音樂會門票，甚至還有色情行業的服務。

在認罪協議中，檢察官 要求判刑不超過13年監禁，惠薩同意接受所犯罪行應獲刑超過九年時間。不過，法官沃特爾（Judge John F.Walter）對此案的量刑尚未確定。

惠薩被控主要重罪為接受總部設在洛杉磯的中國建商「深圳新世界」（Shen Zhen New WorldI LLC）100萬元的賄賂，跳過審查新建77層樓摩天大廈項目的繁瑣順序，以換取惠薩直接批准該項目。這場交易涉及多名市政府員工，包括前華裔副市長陳紓樺（Raymond Chan），他被指控涉嫌敲詐和勒索，將於2月另案審理。

如果將陳紓樺與惠薩併案審理，檢察官將公開更多的證據，包括兩人之間的關於賄賂和洗錢的紀錄和秘密談話，讓惠薩不得不先承認罪名，以免之後爆出更多醜聞。

這場審判對於惠薩的家人來說十分折磨，因為檢察官準備讓他的妻子、兄弟，還有高齡83歲的母親出庭作證，承認他們幫助過惠薩洗錢。

20日週五，今年54歲的惠薩穿著深藍色的西裝現身認罪聽證會，會後他留下了一份書面陳述，表示對不起自己的家人、選民還有洛杉磯市，說自己的行為是不可接受的，將為他的犯罪行為承擔後果，也懇求民眾不要針對他的家人，自己一人將承擔所有對城市造成的傷害。