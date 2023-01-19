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說唱歌手稱洛縣警員無理持槍威脅 視頻公開索要1000萬

記者劉子為/洛杉磯即時報導
說唱歌手Lebron表示，自己只是無辜坐在車裡，警員卻持槍威脅他下車（LASD）
說唱歌手Lebron表示，自己只是無辜坐在車裡，警員卻持槍威脅他下車（LASD）

一名在洛杉磯活動的非裔說唱歌手提告洛杉磯縣警局（Los Angeles County Sheriff’s Department），要求1000萬元賠償金，原因是受到警員無理由的持槍威脅，並給身心造成傷害。

影片來源：洛縣警局（LASD）/記者劉子為後製

事件發生在2022年12月31日晚，在嘉甸那市（Gardena）Crenshaw大道上的一停車場，說唱歌手Freezy Lebron表示，自己只是坐在車中看手機，兩名警員突然上前盤問，並要求他下車，一名威脅「如果你不下車，我將會開槍」。

洛縣警方為透明辦案公開了警員隨身攝像機中的錄像，影片顯示，一名警員試圖把Lebron拉出車輛，另一名則表示「快出來，不然我會用胡椒水噴你」。漸漸衝突升級，一警官掏出槍指向Lebron，Lebron高舉雙手，詢問警員為何要拔槍。最終，Lebron下車並被拘留。警員在搜索Lebron的車後未查獲任何可疑物品，只開出一張「車牌丟失」的罰單。

警方指出「你不應該在車裡吸麻，不然我們也不會逮捕你」，Lebron則回應「我沒有吸麻，我車裡也沒有大麻」。

Lebron於1月18日提出申訴，要求索賠1000萬元，他和律師認為警員的行為是一種種族歧視。他們起草的聲明中強調，警員在要求Lebron下車前沒有任何的警示，全程在強迫和威脅無辜的人，並對Lebron造成了肢體傷害。聲明認為警員只是依據Lebron的種族，而武斷認為他是危險的。

居住在事發區域的W先生表示，該停車場所在的廣場是一個臭名昭著的地方，一直有言行舉止奇怪的人在那聚集。其中有一家骯髒的大麻店，店內的地下曾經有一個類似賭場的地方。他贊成警員的疑心和戒備，還提議「最好把整個廣場關閉」。

哈佛大學法學博士Heather Zhou認為，警察的言語確實存在不妥之處，但根據已公開的信息，還不清楚Lebron是否有吸食大麻或其他可疑的違法行為。她指出，在公共場合食用大麻是違法的，除非車輛停在私人地產裡。

洛縣警局此前已公開表示，警員在對待Lebron時的言語和行為確實並不專業，但事故的來龍去脈還在調查中。在Lebron提訴後，洛縣警局尚未回應調查進展和對涉案警員的處置。

說唱歌手Lebron表示，自己只是無辜坐在車裡，警員卻持槍威脅他下車（LASD）
說唱歌手Lebron表示，自己只是無辜坐在車裡，警員卻持槍威脅他下車（LASD）

洛縣 大麻 洛杉磯

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