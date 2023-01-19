南加牧羊犬意外掉進排水渠 因有此裝置很快被當局救出

圖為被救出的牧羊犬。（聖伯納汀諾縣消防局提供）

據媒體19日報導，南加 內陸聖伯納汀諾縣消防局（SB County Fire Department ）日前在當地一條排水渠中救出被困的一歲澳大利亞牧羊犬，牧羊犬的名字是Seamus。

警方表示，1月16日，牧羊犬Seamus與主人外出時，因貪玩脫離控制，意外掉進一條排水渠。因南加連日降雨，排水渠中水流湍急，很快將落水牧羊犬沖走。主人急著尋找自己的寵物，無法施救並趕緊打電話報警。消防局消防員迅速趕來救援。

在大家尋找中，一名在附近東雷德蘭大道（East Redlands Blvd.）露營車設施中心的工作人員，向消防員表示聽見一隻狗叫，循著聲音看見一隻牧羊犬順著水流沖走。工作人員看見牧羊犬在水中掙扎，艱難脫身，鑽進了一個輸水管，不確定是否安危。

消防員按照工作人員指引的方向，來到牧羊犬可能藏身的輸水管。發現小傢伙在管子裡面正朝外張望，由於裡面垃圾很多，牧羊犬陷在其中，若時間久了就會很危險，而它距離落水的地方已有近一哩了。

救援人員緊急施救，想盡辦法最終用梯子將被困Seamus成功救出。消防局表示，看起來小傢伙只是受到驚嚇，並未受傷，精神狀態還好，四處張望似乎在尋找主人。

報導稱，這隻脫險的澳大利亞牧羊犬因配有身分標籤和Apple AirTag追蹤裝置，得以很快與主人團聚。