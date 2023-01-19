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擦身而過手機就被偷 洛縣華人喜拜訪商場頻現竊賊

記者朱敏梓／洛杉磯即時報導
南加華人聚集商場頻現偷手機賊，疑是團伙作案。（Istock）
南加華人聚集商場頻現偷手機賊，疑是團伙作案。（Istock）

位於洛杉磯縣亞凱迪亞市的前西野商場（Westfield Santa Anita，目前因易手已改名為The Shops at Santa Anita），一直以來都是華人聚集之地，然而最近有不少華人反應，該商場頻現偷手機的竊賊，且很有可能是團伙作案，提前蹲點，甚至有人只是和別人擦身而過，手機就被偷了。鑑於農曆新年將至，盜賊也瘋狂，華人若去人多的聚集地，有必要特別小心自己的財產安全。

陳女士在社交網路上分享被偷經歷。她表示，她去前西野商場的一家服裝店買衣服，店裡人非常多。由於她手上的東西太多了，就把手機放在隨時攜帶的小包裡，然而她在結帳時卻發現包包被打開了，包裡的手機竟然被偷了。她回憶說，逛街的店裡人非常多，當時她感覺身邊一名西裔女子走過來擠了她一下，但是她沒有在意。事後回想，猜測手機應該就是那個時候被偷的。事後陳女士向店主要求查看監控，但店主說，那個角落恰巧是盲區，並沒有監控，陳女士只好自認倒霉。

不止陳女士，網友也紛紛分享自己在該商場被偷手機的經歷，並且都發生在最近。有網友說，她在阿迪達斯店內排隊時，也遭遇同樣招數，一名西裔女子碰了自己一下，當時自己還下意識的摸了下自己的包，發現錢包還在，然而下一秒就發現手機被偷了。另一位網友則是在梅西百貨 (Macy's)前，被偷走了口袋裡的手機。

網友指出，自己手機被偷後就每天看定位，她懷疑這些小偷都是同一批人，團伙作案，每天在商場裡穿梭，蹲點熟悉位置。

另外，華人聚集城市安大略市（Ontario）的Ontario Mills，近日也有華人中招被偷手機。

警方建議，華人們在快樂迎接新年去商場購物時，一定要注意自身的財產安全，手機儘量不離手，包包注意拉好拉鏈，避免愉快的購物變成糟心的經歷。

手機 華人 梅西百貨

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