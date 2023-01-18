綁架性侵後還搶錢 橙縣男子被捕 疑似慣犯

嫌犯Quinnton Xavier Roberson並不是第一次因為此類事件被捕。（橙縣警察部門）

橙縣 警方表示，一名男子因涉嫌在聖塔安那（Santa Ana）一家購物中心綁架和性侵 一名女子而被捕。該男子名叫 Quinnton Xavier Roberson，今年28 歲，因涉嫌綁架、搶劫和性侵，目前被關押在橙縣監獄，保釋金 100 萬元。

該犯罪案發生在1月16日（週一）晚上7點左右。 據聖塔安那警察 局稱，該案件發生在位於北緬因街（ N. Main St.）2800號 的購物商場 MainPlace Mall 的停車場內。警方說：「偵探認為，Roberson在受害人購物時跟蹤她，並尾隨她到她的車上。Roberson強迫受害人將車開到South Flower 400 號街區的一個僻靜停車場。Roberson對受害人進行了性侵犯，偷走了她的財物並逃離現場」。

隨後，這名女子驅車前往附近的一家便利店，致電聖塔安那警察局。聖塔安那警官和偵探立刻做出回應，並展開調查。

聖塔安那警察局長David Valentin說，「正是通過我們特別犯罪部門的偵探們的辛勤努力，他們通宵不懈地工作，才在報案後 24 小時內逮捕了這名充滿暴力和危險的嫌疑人」，他補充說，「這個掠奪者犯下的罪行涉及對一名無辜受害者令人髮指的暴力行為，是時候重新評估在刑事司法系統中對個人問責的制度了。這種罪行本不應該發生，嫌疑人不應該潛伏在我們的社區中並瞄準下一個受害者」。

警察局長之所以這麼說，是因為這不是Roberson第一次犯罪。警方在聲明中說：Roberson曾因 2022 年初在橙縣發生的一起類似事件中被捕，並曾因使用致命武器襲擊他人而被定罪。

偵探們認為Roberson可能還犯下其他類似罪行，敦促任何有相關信息的人聯繫偵探 M. Thomas，民眾可以撥打電話 714-245-8346，或發送電子郵件至 [email protected]。 舉報人也可以撥打 855-TIP-OCCS 致電橙縣滅罪熱線。