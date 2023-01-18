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南加民宅擋土牆垮掉曾賠300萬 近日雨過天晴又崩塌

記者啟鉻／河濱即時報導
事故發生社區。（記者啟鉻／攝影）
事故發生社區。（記者啟鉻／攝影）

南加連日暴雨導致各地頻發災情。雨過天晴後，因雨水侵蝕遺患，一些社區住宅擋土牆發生崩塌。內陸河濱縣科洛那市（Corona）一處居民區多棟民宅後面的擋土牆16日深夜倒塌，部分居民緊急避險撤離。華人居民表示，十餘年前，也是同樣原因，相鄰住宅也發生過類似事故，導致居民間發生糾紛，互相提告，耗時三年才將擋土牆重新修好。

視頻來源：記者啟鉻

發生在科洛那市的這個事故，位於Monterey Villa社區，地址在聖地牙哥路2100號街區（2100 block of San Diego Dr.）。華裔Jerry說，深夜還下著雨，就聽到一聲巨響，以為是在打雷。沒想到是鄰居後面擋土牆崩塌。消防人員凌晨趕到後，緊急疏散居民。科洛那市消防局發言人約納表示，事故發生在四棟住宅的後院，威脅到八戶居民安全，有23名居民被緊急疏散。

據了解，當地紅十字會向緊急疏散居民及寵物提供住處及食品，這些人包括八名成年人、兩名孩童及一隻寵物犬。無人在事故受傷。

來自台灣的居民Jerry表示，這是第二次在社區發生類似重大事故，十餘年前，他家後院擋土牆就曾因雨水侵蝕大面積崩塌，所幸沒有人員傷亡。當時事件發生後，多家媒體來報導，他的兒子還接受記者採訪，講述事故發生過程。那次事故發生後，圍繞著誰承擔責任導致居民間發生糾紛。擋土牆土坡上方居民認為，是下方居民沒有妥善維護好牆體，因而倒塌。而下方的居民強調，是上方居民的疏水系統存在隱患，是導致事故主因。

Jerry說，圍繞事故的責任問題最後並告上法庭，在法官調解下，雙方的保險公司各自出錢，賠付了約300萬元，耗時三年才將擋土牆修好。他說，恢復的擋土牆非常結實，即使七級規模地震恐怕也奈何不了。

不過再次發揮類似事故，給居民造成很大困擾。一位印度裔受害者表示，她家人都已經轉移了，但什麼時候返回居住都不知道。她會守在現場，等待事故調查人員。部分社區居民對事故表示，不太擔心危及到附近住宅，而且十餘年前發生過類似事故，經過修復現在都很安全，但希望市府能盡快修復，讓撤離居民返家。

華人Jerry也表示，連日降雨，社區有一些小的災情，但最大的還是擋土牆塌方。所以提醒居民疏通好自家排水系統，以備萬一需要。

內陸科洛那Monterey Villa社區住宅擋土牆塌方，居民緊急疏散。（記者啟...
內陸科洛那Monterey Villa社區住宅擋土牆塌方，居民緊急疏散。（記者啟鉻／攝影）
華裔居民提供圖片，十餘年前事故相鄰住宅也曾發生類似事故。（受訪者提供）
華裔居民提供圖片，十餘年前事故相鄰住宅也曾發生類似事故。（受訪者提供）

華人 暴雨 南加

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