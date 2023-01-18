洛縣傳統手工年貨各種美味上路 商家訂單接到手軟

棗子核桃紅豆糕。（冠軍美食薇薇安提供）

加州政府全面取消餐飲商家關門禁令的第一個春節，聖蓋博谷華人 聚居城市2023年可望迎來更加熱鬧的兔年農曆春節，各地餐飲商家的年菜和各種過年飲食本周末開始火熱上市，可望收穫繼感恩和聖誕兩節之後新一輪消費高峰。

「我們大年除夕的所有房間兩個星期之前就已訂滿」，羅斯密大型華資餐飲商家888海珍酒樓總經理Lucy陳表示，普通訂座的電話這些天每天不斷，同時很多人下了除夕和大年初一和初二開年的年菜外賣訂單；一些客人主動提供新年盆菜訂金，生怕到時一搶而空。

去年春節期間僅盆菜就銷售數百盆，Lucy表示，雖然連續幾年疫情對餐飲業衝擊很大，但華人逢年過節的飲食熱情一點不減，尤其是老移民，全家團聚過中國農曆年的傳統根深蒂固，今年的年菜系類、盆菜以及冰糖年糕、紅糖年糕、臘味蘿蔔糕等過年糕點，都已在熱賣中。

南方人過年較為喜歡的盆菜，近年也得到愈來愈多北方僑民的喜歡。過年就是要吃平常吃不到的東西，鮑魚、生蠔、髮菜、瑤柱、大蝦、燒臘、滷味等，層層曡曡滿盆滿缽的盆菜，成了不少打算在家過年、卻苦於沒有時間大烹大煮的家庭和思鄉遊子的首選。Lucy表示，考慮到民眾家庭大小和消費習慣，他們今年的盆菜也製作成大小兩種，288元和388元，豐簡由人，都可以賓主盡歡。

每年各種台灣年菜和春節糕點都供不應求的全統廣場老字號冠軍美食 店，從聖誕節前後開始就已經忙的不亦樂乎，這段時間更是訂單如潮，老闆薇薇這些天不得不緊急增加人手，自己也親自上陣，十名員工每天馬不停蹄。

「今天剛剛新做了170份白菜滷和120份紅酒牛肉條，全部都是這些天的訂貨」，薇薇安說，因為將在大年初一結束營業，今年將是她的全統店和大家一起度過最後一個中國年，很多老客人依依不捨，很多人十多份甚至40、50份地訂貨，希望延留住冠軍美食的味道。

薇薇安說，她的白菜滷是自己根據台灣婚宴辦桌的傳統備料，滿滿都是家鄉的味道。每份20元的低價，讓不少客人直呼「相識恨晚」。

最近三周，薇薇安的年糕已銷售2000多份。她表示，很多訂單都是來自公司，一訂就是100、200份。她最拿手的黑松露乾貝蘿蔔糕、台式傳統蘿蔔糕、芋頭糕、棗子核桃 紅豆糕、栗子核桃糕、松子蓮蓉桂花糕等等也都訂滿。她說，今年物價暴漲，比如她使用的乾桂花目前已漲到300元一磅，但她的各種年糕還是維持去年價格，大多是13元一份。

農曆兔年除夕和大年初一分別在1月21日星期六和22日星期天，華資餐飲商家表示，他們的年菜和新年美食已開始供應，冰糖年糕、紅豆年糕、烤年糕、傳統發糕、臘味蘿卜糕、芋頭糕、年粽、油酥角、笑口棗、迷你蛋散，林林總總，應有盡有。