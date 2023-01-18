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洛縣校園邊激烈槍戰 老師尖叫快躲起來 孩子驚慌

洛杉磯訊
洛杉磯縣Compton一所學院附近，12 月 9 日發生激烈槍戰。（KTLA5）
洛杉磯縣Compton一所學院附近，12 月 9 日發生激烈槍戰。（KTLA5）

南加洛杉磯縣康普頓市（Compton）一所課後學院附近，月前發生激烈槍戰，校內孩子距離危險只有一步之遙。據悉，該學院因暴力事件被迫關閉至今，案件涉及兩個幫派之間的鬥爭，警方仍在搜尋槍手。監控視頻完整記錄了槍戰激烈的場面。

影音來源：Wildcats Youth Academy╱記者邵敏後製

這起槍擊事件發生在去年 12 月 9 日。槍案發生時，野貓隊青年學院（Wildcats Youth Academy） 的工作人員在操場上尖叫著，讓孩子們快進去躲起來。槍聲距離學校操場只有幾呎，孩子們驚慌失措。協調員將受驚的孩子們迅速帶入室內，並趴在地上躲避危險。幸運的是，該事件中沒有學生或工作人員受傷。

野貓青年學院的創始人Derrick Cooper表示，槍案發生後學校關閉至今，「我們不開門營業，因為要確保孩子安全。」Cooper指出，原來計劃學生新年後返校，但他補充說最近的暴力事件已經失控，「我在這個地區和孩子們一起工作 27 年，我們已經失去九個孩子。我一直在處理類似幫派暴力的事情，非常困難。」

根據Cooper的陳述，這所青年學院是康普頓及週邊地區孩子們的重要課後教育資源，最初是一項青年體育項目，後來擴展到包括課外活動甚至兒童保育。放學後，許多孩子無處可去，該學院目前為 40 多名兒童提供服務，還有 57 名學生在等候名單上。

Cooper說，康普頓地區沒有太多適合孩子們的活動，他們沒有活動就會自己尋找活動，而很多通常都是非法的。據悉，學院周圍經常發生暴力事件，很多地方都有塗鴉。洛縣警局表示，這所學院已陷入兩個敵對幫派之間激烈的地盤爭奪戰。

雖然Cooper已與洛杉磯縣政委員會的政府官員和工作人員進行交談，但他表示，在遏制暴力或幫助青年學院搬遷方面，政府幾乎沒有採取任何措施。 Cooper指出，為了讓校園大門敞開，需要縣主管和市政府官員提供資金，他說，「我們現在無法獲得任何資金，因為這裡沒有孩子。」

Cooper 發起一項 GoFundMe 活動幫助學院搬遷，他說：「我覺得應該做更多的事情，但沒有人在乎。 孩子們不應該在校園內感到恐懼，他們不明白為什麼會發生這種情況，為什麼不能返校，校園是屬於學生的，他們把這裡稱為野貓之家。」

槍案發生時，校園內的孩子驚慌失措，老師尖叫快躲起來。（KTLA5）
槍案發生時，校園內的孩子驚慌失措，老師尖叫快躲起來。（KTLA5）

幫派 洛杉磯 洛縣

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