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加油加錯柴油 馬上當車 送修近千元

記者趙健／洛杉磯即時報導
劉先生表示他英語不好，錯把柴油認成汽油。（受訪人提供）
劉先生表示他英語不好，錯把柴油認成汽油。（受訪人提供）

美國完全自助式的加油方式，對很多初到美國的華人，往往容易感到陌生，不知如何加油、加錯油的窘況等屢見不鮮。近日，剛來美國的劉先生更是鬧出一起讓自己「啼笑皆非」的鬧劇：在加油站裡糊里糊塗地給他的轎車加滿了一箱柴油。

劉先生說，「當時天色已晚，我的油箱只剩下一小格油。本來打算第二天出門再加，路過加油站時還是開進去了。」由於劉先生當時才剛到美國兩天，不諱言當時整個人還在受到明顯的時差影響，大腦反應似較「遲鈍」。

車抵加油站後，劉先生就開始自助加油。劉先生說：「因為我三年前來美國自駕遊過，也加過油，所以就覺得很自信。插卡、提槍、選汽油號，一切都進行得很順利。可是，當我把油槍對準出油口時，我發現兩個口竟然一樣大。當時我的第一反應是懷疑車油箱的呎吋不同，也沒多想，硬是繼續提著油槍對著出油口加油，中途甚至還由於手抖濺了一些在自己的鞋子上。當時我還納悶，為什麼這個『汽油』的味道格外『臭』？但完全沒有懷疑到這根本就不是汽油。」

幾經周折，劉先生終於把油加滿了，結賬時感覺油費格外貴。 劉先生表示，當時他還感覺奇怪，因為按匯率換算後，「美國的汽油竟然比中國貴這麼多」。同時，他還對比了整個加油站的所有油價，發現他剛剛加的是加油站最貴的一種「油」。即便如此，當時他還是沒有反應過來加的是柴油，因為平時腦中根本就沒有柴油這個概念。

接著，劉先生就駕駛著這輛「喝飽」了柴油的「汽油車」回到住家。 劉先生描述，他家和加油站非常近，兩分鐘就到家門口停下了車。可當他熄火後想再重新發動汽車挪一下停車位置時，卻發現他的車再也無法發動了。 劉先生說：「連續打火三次都沒有成功後，我突然開始意識到，難道是我剛才加的油有什麼問題？」這才把剛才的結賬收據拿出來一看，「柴油（Diesel）」一詞赫然印在紙上。

後來劉先生叫來了拖車，將愛車拖去了修理廠。據稱，修理廠暫時給出的預計維修費用是900多元，維修流程包括抽油、清洗油路並且需要更換火花塞。同時，修理廠的工作人員告訴劉先生，最好祈禱柴油沒有污染到發動機，如果那樣可能需要付出巨大的維修代價。

事後劉先生懊悔不已，感嘆道「我一個十多年的老司機，怎麼能犯這種錯誤呢！真是吃了英語不好的虧，太大意了。」

劉先生後來將經歷發布到社交平台上，有網友留言稱：「如果這種事情發生在白天，有路人看到一般都會及時阻止。我的室友就遭到過一模一樣的情況，因為有熱心路人的幫助才『倖免於難』」。

資深汽車維修人員表示，一般情況下，錯把柴油加入汽油車，會導致無法啟動發動機。如果油箱裡仍留有部分汽油，如有20%以上，車輛可能依然能夠啟動，但踩油門時可能會出現抖車、尾氣冒黑煙等現象。如果在這種情況下繼續駕駛，將可能導致整個油路系統損壞，甚至導致發動機整個報廢。

專家建議，發現「加錯油」後，應該及時和專業人員取得聯繫獲取幫助。因為需要立刻把油箱裡的油全部清空，一般該操作只能由專業汽車維修店完成。

加油站 汽車 匯率

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