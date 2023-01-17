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南加波莫那男子性侵殘障童 被判終身監禁

記者啟鉻／洛杉磯即時報導
被告羅奎瑞茲（Steven Jackson Rodriguez）。（KTLA）
被告羅奎瑞茲（Steven Jackson Rodriguez）。（KTLA）

洛杉磯縣波莫那市（Pomona）一名男子，因在集體看護之家性虐嚴重殘障孩童，日前被判終身監禁。其他兩名被告也遭控罪。

據聯邦司法部，被告38歲的羅奎瑞茲（Steven Jackson Rodriguez）不僅虐待被看護孩童，還將過程拍攝下來，與人分享。「自2016年1月至2020年5月，被告製作與四名未成年受害者相關的大量令人不堪入目的情色圖片和視頻，其中三名受害者是嚴重殘障者，他們在內陸帝國集體看護之家接受照顧。」司法部表示「當被告實施不法行為時，其中一名被害人年僅八歲。」

被告於2021年9月向法庭認罪，承認兩項罪名，包括假借獲得監護權之名，其實是為了製作兒童情色製品，以及一項誘使未成年人從事情色犯罪活動。刑事法官霍爾卡姆（John W. Holcomb）表示，被告所作所為「簡直用語言無法形容」。

聯邦檢察官艾斯卓達（Martin Estrada）表示，被告「有責任保護受害者安全和生命」，但他卻以「最卑鄙的方式」違背這一責任。「被告虐待殘障孩童無法令人容忍，必須受到嚴懲。這一判決結果，也凸顯了司法機關堅決起訴對孩童犯下可怕罪行者的決心。」

據悉，還有兩名被告也受到處罰，分別是36歲的阿蘇薩市居民班固谷立安（ Cyr Dino Banguguilan），以及鮑爾溫公園市23歲居民博卡多（Miguel Bocardo)，兩名被告自羅奎瑞茲分享了孩童情色製品，被控接受兒童情色製品罪和持有孩童製品罪。

司法部 鮑爾 洛杉磯

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