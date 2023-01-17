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南加寶馬駕駛突發病失控撞毀房宅 令該戶無家可歸

記者邵敏／洛杉磯即時報導
事故發生時，肇事司機正處於醫療緊急情況。 （Julianne McCarron）
事故發生時，肇事司機正處於醫療緊急情況。 （Julianne McCarron）

南加橙縣杭廷頓灘市（Huntington Beach）日前發生一起嚴重交通事故，一輛寶馬車（BMW）在行進時衝進一幢房屋，導致房子損壞嚴重，住在裡面的一家老小瞬間失去家園。據悉，事故發生時，肇事司機正處於醫療緊急情況。

這起事故發生在1月13日（周五）上午 9 時 20 分左右，地點位於杭廷頓灘市芳泉巷（Fountain Lane）16500 街區。根據杭廷頓灘市警察局消息，事發時，一名駕駛寶馬 SUV 的女性司機，正行駛在海爾大道上（Heil Avenue），她遭遇某種醫療緊急情況，汽車失去控制，撞穿磚牆，直接衝進鄰近街道上的一戶居民家中。

現場照片顯示，這輛白色寶馬車整個車頭深陷屋內，房屋損壞嚴重，一旁的牆壁也被撞毀。當車輛突然衝進房屋的一側時，女主人Julianne McCarron正在給自己 11 個月大的孩子換尿布。鄰居指出，汽車直接撞進主臥室，距離女主人和孩子不到五呎。McCarron和男友Chris、他們的兩個孩子、以及Chris的父母都住在這幢房子裡。幸運的是，一家人沒有受傷，但他們不得不放棄自己的家園。

據悉，市政府官員確定這所被撞的房子目前已無法安全居住，房東估計重新修建房屋可能需要六至 12 個月，失去家園的一家老小不得不另尋住處。目前大部分個人物品都從屋內移走並放在院子裡，避免發生進一步火災。

事故發生後，在鄰居朋友的幫助下，這個家庭已建立 GoFundMe籌款頁面，希望得到社會各界幫助，重新尋找家園。

截至發稿前，肇事司機的傷勢情況、個人身份信息尚不清楚，但警方證實她在被送往醫院搶救時還活著。

1 月 13 日，一輛寶馬車衝進杭廷頓灘市的一戶居民房屋。 （Julianne ...
1 月 13 日，一輛寶馬車衝進杭廷頓灘市的一戶居民房屋。 （Julianne McCarron）
房子損壞嚴重，居住在裡面的一家老小失去家園。 （Julianne McCarro...
房子損壞嚴重，居住在裡面的一家老小失去家園。 （Julianne McCarron）

汽車 警察 南加

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