為何洛男三度開車撞妻子家？ 鄰居則嚇死報警

根據鄰居拍攝的影片，Dunn的丈夫駕駛卡車撞擊她的住宅。(JA.M43)

洛杉磯 市南部15日下午，一名男子駕駛卡車猛烈撞擊妻子的住宅，並且衝撞街邊停著的車輛。該男子這樣瘋狂的原因，只是不滿和妻子對離婚的商議。

影片來源：Tiktok用戶@JA.M43 /記者劉子為後製

根據ABC報導，家被撞擊的受害者名為Patricia Dunn，她指出肇事者是她的丈夫，他們目前正在商議離婚，但丈夫的暴行讓她擔憂人身安全。

Dunn表示，丈夫撞擊住宅的部分是她的臥室，「能發這麼大火的男人，誰知道他之後會做出什麼事？他明顯在試圖謀殺我」，Dunn感到十分恐懼。

案件發生在1月15日下午，地點是洛杉磯市南部107th Street和Normandie Avenue交叉口。Dunn透露，丈夫已經開車在家附近進行三次攻擊：第一次他駕駛著雪佛蘭轎車撞擊住宅，而Dunn就在家中；第二次他駕駛著一輛卡車，撞毀了停在街邊的轎車，並將轎車推向Dunn家的車庫門；第三次他又開著雪佛蘭回來。

其妻住宅的金屬柵欄被撞彎，住宅被撞擊的地方有明顯壓痕。Dunn說：「我一直在避免和他見面，所以我不知道他是否醉酒或嗑藥。我真的不希望生活中發生這樣的事」。

鄰居Journey Meggerson恰巧用手機 鏡頭記錄下了Dunn丈夫的暴行，Meggerson一家也不斷安慰Dunn。但Meggerson對警方的反應速度趕到不滿，她指出，第一次報警後只有一輛警車趕來，還判斷是酒駕。之後在多位鄰居多次報警，並強調案件的嚴重性後，過了三十分鐘警察 才趕來。

洛杉磯縣警局（Los Angeles County Sheriff's Department）對此回應，抵達略遲是因為最初的報警事由是撞車，沒有提到人身攻擊。

「他（丈夫）平日就常惡語中傷我，現在因為不滿離婚後不可以聯繫就使用暴力，我不知道說什麼好」，Dunn表示會先借住他人家，以防丈夫再來找她麻煩。