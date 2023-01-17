9名美公民從洛杉磯走私670萬元大麻到倫敦被繳獲

2023 年1月17日，英國國家犯罪署發布的圖片顯示了在毒品走私調查中查獲的一個袋子。（https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/news/nca-investigates-after-series-of-smuggling-attempts-from-los-angelesKTLA)

根據英國 國家犯罪署 (National Crime Agency) 稱，已有九名美國公民因涉嫌試圖將毒品 從洛杉磯走私到倫敦，而被捕並受到指控。此外，英國國家犯罪署還查獲了價值逾 670 萬美元（或 550 萬英鎊）的大麻 。

這些乘客上週試圖從洛杉磯飛往倫敦希思羅機場（London’s Heathrow Airport），每個人的行李都被發現托運了30至50公斤的大麻。

第一位乘客1月10日抵達，邊防部官員從其手提箱中查獲了大約30公斤的大麻。官員們說，1月13日再度查獲有乘客走私毒品，1月14日又查獲兩次，1月15日查獲四次，1月16日又查獲一次。

英國國家犯罪署官員在聲明中表示，目前已查獲總計逾 340 公斤的草本大麻，估計價值超過 550 萬英鎊（670 萬美元）。

所有九名嫌疑人，包括五名女性和四名男性，都被指控企圖進口 B 類毒品並被拘留。目前有關走私的更多細節尚未公佈。

英國國家犯罪署高級調查官 Darren Barr 說：「我們正在努力了解這些緝獲量之間的聯繫，但是在這麼短的時間內讓這麼多人離開同一條路線顯然是非常不尋常的」。「運毒者將面臨嚴厲的判決，所以我敦促任何考慮參與此類活動的人仔細考慮後果」。