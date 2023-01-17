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留學生現下在美就業難 熱門專業、成績滿分也頻被拒

記者劉子為/洛杉磯即時報導
Jessica在領英平台已投遞100多封簡歷，但暫時顆粒無收。（受訪者提供）
Jessica在領英平台已投遞100多封簡歷，但暫時顆粒無收。（受訪者提供）

美國經濟不景氣，許多企業進行裁員，招聘名額也在減少，令「在美就業難」成為華人社區不容忽視的問題；特別是沒有綠卡的留學生，即便是熱門高薪專業畢業，瘋狂投簡歷、做測試、參加面試，等來的往往是拒信。

本報此前報導洛杉磯加大（UCLA）商學院金融工程碩士（MFE）的畢業生，從學校的職業發展中心獲悉，該專業的畢業生年薪平均12萬起步。然而，每一位畢業生都能如願以償嗎？光鮮的表面下往往藏著很多無奈，華人畢業生Jessica表示，雖然確實有很多同學在畢業前就收到很好的「工作錄取通知」（offer），但也有部分像她一樣，海投幾百份簡歷卻顆粒無收。

Jessica去年12月畢業，她從去年9月就開始找工作至今，主要通過學校提供的管道和領英（LinkedIn）、Handshake等求職平台投遞簡歷，投了近200個崗位。她在搜索工作機會時，發現專招新畢業生的項目少之又少，就連一些入門級別（entry level）的工作，也要求要有一到兩年的工作經驗。她最初主要競聘的是量化研究員（Quantitative Analyst），和其金融工程專業對口，但雇主們還是青睞有數學和計算機背景的學生，且傾向於有工作經驗的競選者。中國留學生許多大學畢業就讀研究所，仍難以和有工作經驗的印度同學競爭。

在投遞過程中，Jessica已感受到競爭激烈，一個職位在開放的十小時內就有逾兩百人投遞，競爭者中不乏柏克萊、史丹福、麻省理工等名校背景。同時，大學背景也會影響招聘，美國的學士會比中國重點大學更吃香，因為雇主更熟悉本土院校。Jessica還指出，持有美籍或綠卡的華人學生，找工作會輕鬆很多，一些公司的管培生（rotation program）項目會直接說明對申請者的身份要求。

投遞只是萬里長征的第一步，和Jessica同樣處於待業的同學Olivia表示，之後還有筆試和一輪輪的面試。Olivia做過最長的筆試長達五小時，接受過最久的面試三個小時，但遺憾最後都以拒信收場。Olivia表示，求職過程中最難的環節是面試，因為除了和金融工程相關的問題，還有數學、市場分析、腦筋急轉彎等問題，比如「一個骰子六個面，要投擲多少次能使每面都被看到？」

回首求職之路，Jessica有兩件後悔的事，一是開始得有點晚：「身邊很多同學暑假前就開始找工作，我應該一起捲（競爭）的」；二是在讀書期間過於投入學業，而沒有花時間社交和建立人脈（networking）。她感慨到，「我成績雖然接近滿分，但這在招聘者眼裡並不重要，如果有機會，希望能變得更外向、健談和結交更多人脈。」

雖然在美國求職艱辛，Jessica還是希望能先在美國工作，因為有更多機會且沒有加班文化。她計畫找到3月份，如果還沒有合適的位置，就回中國求職，「不過，那將又是一場新的戰鬥了」。

Jessica投遞的一崗位在發布八小時後就有超200名申請者。（受訪者提供）
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