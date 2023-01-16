「樂活50加」四週年慶暨福兔迎春晚會圓滿舉行
服務逾萬名華裔中老齡朋友的社區公益組織「樂活50加」，1月15日(週日)假洛杉磯縣聖蓋博希爾頓酒店，舉辦四周年慶暨兔年迎春晚會，有逾200人參加，包括樂活50加的會員、社區領袖、贊助企業、各界捐贈者，政府官員也到場致賀同樂。
主辦方準備了人人都有的新年大禮包及豐富多樣的抽獎禮品，還安排了精彩的舞蹈和歌唱表演，並為生日壽星切大蛋糕慶生，和拍下全場大合照；全程毫無冷場，賓主盡歡。高齡103歲的游芳閔教授也在家人陪同下到場同歡，分享健康長壽的秘訣，主辦方也送上紅包表達祝福之意。
「樂活50加」執行總裁（CEO）暨共同創辦人李兆平（Amanda Lee）致詞時說，「樂活50加」終於在熬過三年疫情的社交隔離後，成員能夠共聚一堂、當面互相問好。「樂活50加」已於2022年成立非營利的公益基金會，期許結合更多力量和資源，服務華裔中老齡社區，多方面幫助年長的弱勢族群，和缺乏在美養老信息的朋友。
當天代表洛杉磯縣第五區縣政委員巴格(Kathryn Barger)的吳忠國，到場頒贈由第一區和第五區縣政委員的聯署賀狀；洛杉磯縣老齡與殘疾部執行主任Dr. Laura Trejo，也特別錄製一段祝賀視頻。聖蓋博市華裔市長丁言愉（Tony Ding）、市議員吳程遠（John Wu）和 Denise Menchaca，也親自到場表達祝賀。
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