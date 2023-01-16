「樂活50加」四週年慶暨福兔迎春晚會圓滿舉行

「樂活50加」執行總裁（CEO）暨共同創辦人李兆平（Amanda Lee）致詞。（主辦單位提供）

服務逾萬名華裔 中老齡朋友的社區公益組織「樂活50加」，1月15日(週日)假洛杉磯 縣聖蓋博 希爾頓酒店，舉辦四周年慶暨兔年迎春晚會，有逾200人參加，包括樂活50加的會員、社區領袖、贊助企業、各界捐贈者，政府官員也到場致賀同樂。

主辦方準備了人人都有的新年大禮包及豐富多樣的抽獎禮品，還安排了精彩的舞蹈和歌唱表演，並為生日壽星切大蛋糕慶生，和拍下全場大合照；全程毫無冷場，賓主盡歡。高齡103歲的游芳閔教授也在家人陪同下到場同歡，分享健康長壽的秘訣，主辦方也送上紅包表達祝福之意。

「樂活50加」執行總裁（CEO）暨共同創辦人李兆平（Amanda Lee）致詞時說，「樂活50加」終於在熬過三年疫情的社交隔離後，成員能夠共聚一堂、當面互相問好。「樂活50加」已於2022年成立非營利的公益基金會，期許結合更多力量和資源，服務華裔中老齡社區，多方面幫助年長的弱勢族群，和缺乏在美養老信息的朋友。