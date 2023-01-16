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麥卡錫上台恐引爆中美、台海關係？專家：定論為時尚早

本報記者/洛杉磯即時報導
海峽兩岸多位政客和學者認為，麥卡錫強烈的反中國色彩可能加劇兩岸衝突。(美聯社）
海峽兩岸多位政客和學者認為，麥卡錫強烈的反中國色彩可能加劇兩岸衝突。(美聯社）

花費七年多布局，共和黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)日前如願當選聯邦眾院議長，成為美國政壇排名第三的人物。包括「紐約時報」在內的美國主流媒體，並不看好他的當選，指出麥卡錫為求議長一職不斷向黨內極右派妥協，削弱了自己作為議長的實權，也將讓眾院失能。不過與麥卡錫有交情的華裔共和黨人士，看好他上任；主流政治學者則認為麥卡錫上任，對美國和兩岸關係是否會帶來新的變數，尚難下定論。

麥卡錫在就職後，「新官上任三把火」，他倡議成立的「美中戰略競爭特赦委員會」（Select Committee on Strategic Competition Between the United States and the Chinese Communist Party）10日被聯邦眾議院通過；麥卡錫還火速拿眾院的民主黨成員開刀，將兩位民主黨議員謝安達(Adam Schiff)和史沃威爾(Eric Swalwell)逐出情報委員會。

針對麥卡錫上任，共和黨人士黃趙企晨(Sophie C. Wong)表示，「非常欣喜」。黃趙企晨曾是阿罕布拉聯合學區( Alhambra unified school district)的教委，從2006年麥卡錫競選國會時就開始支持他，對麥卡錫在十幾年內做到議長的成就表示肯定。她說，加州作為藍州，一直以來共和黨勢力比民主黨弱，能從藍州走出一位共和黨眾議院議長，已十分難得。

黃趙企晨指出，雖然麥卡錫並不完美，但他是目前最合適的人選，因為他有作為眾議院少數黨領袖（House Minority Leader）的豐富經驗，同時麥卡錫的思想觀念相對開放，相信能綜合考慮和平衡不同的需求和利益。對於主流媒體所指出的「麥卡錫向黨內右翼讓步，其權力會被削弱」，黃趙企晨認為這是好事，代表著權力的平衡和制約。她還指出，共和黨成員應借麥卡錫當選這一契機，增強黨內凝聚力，讓共和黨的聲音被更多地聽見。

作為知名的「友台派」且一上任就「針對中國」，麥卡錫的就職，對台美、中美及兩岸關係有會有何影響呢？環球時報社評曾認為，麥卡錫上任後的大刀闊斧，特別是針對中國的政策，是在證明自己對華強硬的立場和能力，想一洗剛經歷多輪選舉的屈辱。他向中國放出的這把火，表演成分很重，還無法評估會造成什麼實際影響。

南加州大學政治學和國際關係學教授駱思典（Rosen Stanley）指出，麥卡錫才上任，給美國和兩岸間關係下定論為時尚早。台美關係目前不會有什麼變化，雖然有人分析共和黨對烏克蘭的冷淡態度，可能會複製到台灣，但台灣和烏克蘭其實大不相同：第一，美國沒有將俄羅斯視為對手，而中國是兩黨統一認為的威脅；第二，台灣目前有能力購買武器，不像烏克蘭需要美國財政資助。

至於中美關係和兩岸關係，駱思典不認為麥卡錫當選本身會對兩岸關係造成很大影響。但共和黨掌管眾議院後，很可能推出更多親台反中政策，中美關係會持續惡化。

黃趙企晨從2006年麥卡錫競選國會時就開始支持他，對麥卡錫在十幾年內做到議長的成...
黃趙企晨從2006年麥卡錫競選國會時就開始支持他，對麥卡錫在十幾年內做到議長的成就表示肯定。（黃趙企晨提供）

麥卡錫 共和黨 眾議院

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