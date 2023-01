麥卡錫上台恐引爆中美、台海關係？專家：定論為時尚早

海峽兩岸多位政客和學者認為,麥卡錫強烈的反中國色彩可能加劇兩岸衝突。(美聯社)

花費七年多布局,共和黨 領袖麥卡錫 (Kevin McCarthy)日前如願當選聯邦眾院議長,成為美國政壇排名第三的人物。包括「紐約時報」在內的美國主流媒體,並不看好他的當選,指出麥卡錫為求議長一職不斷向黨內極右派妥協,削弱了自己作為議長的實權,也將讓眾院失能。不過與麥卡錫有交情的華裔共和黨人士,看好他上任;主流政治學者則認為麥卡錫上任,對美國和兩岸關係是否會帶來新的變數,尚難下定論。

麥卡錫在就職後,「新官上任三把火」,他倡議成立的「美中戰略競爭特赦委員會」(Select Committee on Strategic Competition Between the United States and the Chinese Communist Party)10日被聯邦眾議院 通過;麥卡錫還火速拿眾院的民主黨成員開刀,將兩位民主黨議員謝安達(Adam Schiff)和史沃威爾(Eric Swalwell)逐出情報委員會。

針對麥卡錫上任,共和黨人士黃趙企晨(Sophie C. Wong)表示,「非常欣喜」。黃趙企晨曾是阿罕布拉聯合學區( Alhambra unified school district)的教委,從2006年麥卡錫競選國會時就開始支持他,對麥卡錫在十幾年內做到議長的成就表示肯定。她說,加州作為藍州,一直以來共和黨勢力比民主黨弱,能從藍州走出一位共和黨眾議院議長,已十分難得。

黃趙企晨指出,雖然麥卡錫並不完美,但他是目前最合適的人選,因為他有作為眾議院少數黨領袖(House Minority Leader)的豐富經驗,同時麥卡錫的思想觀念相對開放,相信能綜合考慮和平衡不同的需求和利益。對於主流媒體所指出的「麥卡錫向黨內右翼讓步,其權力會被削弱」,黃趙企晨認為這是好事,代表著權力的平衡和制約。她還指出,共和黨成員應借麥卡錫當選這一契機,增強黨內凝聚力,讓共和黨的聲音被更多地聽見。

作為知名的「友台派」且一上任就「針對中國」,麥卡錫的就職,對台美、中美及兩岸關係有會有何影響呢?環球時報社評曾認為,麥卡錫上任後的大刀闊斧,特別是針對中國的政策,是在證明自己對華強硬的立場和能力,想一洗剛經歷多輪選舉的屈辱。他向中國放出的這把火,表演成分很重,還無法評估會造成什麼實際影響。

南加州大學政治學和國際關係學教授駱思典(Rosen Stanley)指出,麥卡錫才上任,給美國和兩岸間關係下定論為時尚早。台美關係目前不會有什麼變化,雖然有人分析共和黨對烏克蘭的冷淡態度,可能會複製到台灣,但台灣和烏克蘭其實大不相同:第一,美國沒有將俄羅斯視為對手,而中國是兩黨統一認為的威脅;第二,台灣目前有能力購買武器,不像烏克蘭需要美國財政資助。