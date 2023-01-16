洛縣華人區公寓樓發生槍擊 1男中數槍身亡

阿罕布拉市一公寓樓附近發生槍擊案，一名男子身中數槍，當場宣告身亡。（Google）

華人聚集的洛杉磯 縣阿罕布拉 市（Alhambra）1月15日晚發生槍擊 案，一名男子身中數槍，當場宣告身亡。警方暫未公開受害者的信息，仍在全力調查和尋找嫌疑人。

15日晚6時17分，用於偵測安全的Citizen應用程式（APP）推送了一則槍擊警示，警示指出，在阿罕布拉市的北大西洋大道（ N Atlantic Blvd）400號街區附近有槍擊案發生，治安信息局（Sheriff’s Information Bureau）隨後證實了該案件。

洛杉磯縣警局（Los Angeles County Sheriff’s Department）表示，阿罕布拉警方於晚上6時20分左右趕到現場，發現一名男子的上半身身中數槍，當場宣布死亡。

案發地點是一棟兩層的公寓樓，住在附近的居民表示案件發生在該公寓的第二層樓。根據路過現場的Citizen網友上傳的視頻顯示，現場正在下雨，大概有六七輛警車在公寓樓附近偵查。

阿罕布拉市警方目前正與縣警局負責故意殺人案的警探攜手破案，暫時沒有可公開的受害者信息。

警方仍在調查和尋找嫌疑人和其作案動機，並呼籲有線索的民眾可以致電警探（323-890-5500），或聯繫Crime Stoppers部門（800-222-8477）。