我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2023健康計畫…每天喝咖啡和茶、鍛鍊心肺功能

哈利回憶錄打敗歐巴馬 首日賣143萬本登世界紀錄

中加州圖萊瑞縣6人遭槍殺 6個月大嬰兒也被殺

記者啟鉻／洛杉磯即時報導
警方在案發現場。（縣警局）
警方在案發現場。（縣警局）

加州中部圖萊瑞縣（Tulare County）16日凌晨發生一家六人遭槍殺滅門兇案，最小的死者是只有六個月大的嬰兒。當地警局正在調查這起案件。

案件發生在當日凌晨3時30分，位於縣屬地果申（Goshen）豐收路6800號街區（6800 Block of Harvest Blvd.）。據縣警局局長布德奧克斯（Mike Boudreaux）表示，案發時當地居民聽到懷疑是連續槍擊聲音。

布德奧克斯表示，當警方接到報警趕到現場時，發現兩名被害人躺在街上，已經死亡。警方進一步搜索，看見第三名死者在住宅過道。另有一名受害者還有神智，急救人員現場包紥後送往醫院搶救，醫生宣布不治。警方在案發現場周邊再發現被害人，包括一名17歲母親，以及六個月大的幼兒，均遭槍擊死亡。

警方確認，至少有兩名槍擊嫌犯，該案並非隨機作案，而是早有預謀。顯然被害家庭是犯案目標，這是幫派團伙所為，與毒品有關。一周前，縣警方執法人員對受害家庭曾做過一次毒品搜查。

據報導，圖萊瑞縣警局犯罪研究室、法醫、兇殺案探員及幫派執法人員，均到達現場勘驗調查，獲取犯罪證據，力圖儘快破案。警方希望任何知情者，致電559-733-6218提供案件線索。

槍擊 毒品 幫派

上一則

只因吃不慣 華人已下肚幾頓的大米 好市多照樣給退貨

下一則

洛縣華人區公寓樓發生槍擊 1男中數槍身亡

延伸閱讀

度過暴雨暴雪周末 加州17日可望放晴

度過暴雨暴雪周末 加州17日可望放晴
好市多米百百種 挑選茉莉香米、加州香米不踩雷

好市多米百百種 挑選茉莉香米、加州香米不踩雷
加州巨旱變巨澇 冬季預報嚴重失準

加州巨旱變巨澇 冬季預報嚴重失準
加州宜居城市 富比世：沙加緬度第一

加州宜居城市 富比世：沙加緬度第一
法廊快報╱加州特殊車牌 拒絕違法敗俗

法廊快報╱加州特殊車牌 拒絕違法敗俗
紐森刪減氣候變遷經費 環團質疑

紐森刪減氣候變遷經費 環團質疑

熱門新聞

不少華人對於中國人不能擁有中美雙重國籍的規定耿耿於懷，尤其疫情期間因為中國簽證難辦，導致很多海外華人無法回國探望親人。（本報資料照片）

雙護照進出中美 移民律師：後果很嚴重

2023-01-09 16:01
華人林先生分享自己當網約車的經歷。 (Shutterstock)

從破口大罵到滿身是血…華人開網約車 滿腹辛酸淚

2023-01-11 13:07
唐國強在洛杉磯也擁有百萬豪宅。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱「毛澤東」也潤？獨家直擊唐國強LA大豪宅

2023-01-12 21:57
陳力生前出席富豪俱樂部活動。（本報檔案照）

「珍寶幣」騙華人 涉案1.47億…富豪集團創辦人陳力死於獄中

2023-01-14 19:32
律師提醒使用兩本護照入出境美國已觸法。(取材自海關邊境保護局臉書)

中國簽證難辦 用中美雙護照出入境…到底行不行？

2023-01-09 12:59
Amtrak普通車廂內的座椅寬敞而舒適。（記者劉子為/攝影）

洛杉磯出發遊遍美國10個城只要299元 唯優惠倒數讀秒

2023-01-15 17:11

超人氣

更多 >
亞裔教師遭男友槍殺 約會網認識才一周…母早有不祥預感

亞裔教師遭男友槍殺 約會網認識才一周…母早有不祥預感
歡笑變尖叫…尼泊爾墜機 網紅「死亡直播」1分40秒

歡笑變尖叫…尼泊爾墜機 網紅「死亡直播」1分40秒
洛杉磯出發遊遍美國10個城只要299元 唯優惠倒數讀秒

洛杉磯出發遊遍美國10個城只要299元 唯優惠倒數讀秒
好市多烤雞又中槍 紐約名廚：糟透了…他推薦這一家

好市多烤雞又中槍 紐約名廚：糟透了…他推薦這一家
妻偷吃丈夫好友揭「生殖器是彎的」這下他難逃賠償…

妻偷吃丈夫好友揭「生殖器是彎的」這下他難逃賠償…