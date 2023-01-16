中加州圖萊瑞縣6人遭槍殺 6個月大嬰兒也被殺

警方在案發現場。（縣警局）

加州中部圖萊瑞縣（Tulare County）16日凌晨發生一家六人遭槍殺滅門兇案，最小的死者是只有六個月大的嬰兒。當地警局正在調查這起案件。

案件發生在當日凌晨3時30分，位於縣屬地果申（Goshen）豐收路6800號街區（6800 Block of Harvest Blvd.）。據縣警局局長布德奧克斯（Mike Boudreaux）表示，案發時當地居民聽到懷疑是連續槍擊 聲音。

布德奧克斯表示，當警方接到報警趕到現場時，發現兩名被害人躺在街上，已經死亡。警方進一步搜索，看見第三名死者在住宅過道。另有一名受害者還有神智，急救人員現場包紥後送往醫院搶救，醫生宣布不治。警方在案發現場周邊再發現被害人，包括一名17歲母親，以及六個月大的幼兒，均遭槍擊死亡。

警方確認，至少有兩名槍擊嫌犯，該案並非隨機作案，而是早有預謀。顯然被害家庭是犯案目標，這是幫派 團伙所為，與毒品 有關。一周前，縣警方執法人員對受害家庭曾做過一次毒品搜查。

據報導，圖萊瑞縣警局犯罪研究室、法醫、兇殺案探員及幫派執法人員，均到達現場勘驗調查，獲取犯罪證據，力圖儘快破案。警方希望任何知情者，致電559-733-6218提供案件線索。