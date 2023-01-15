南加女子暴風雨中被困大樹 直升機救援視頻全記錄

救援人員緊緊抓住被困者，將她帶到空中。（橙縣消防局）

南加橙縣 地區1月14日（周六）的暴風雨中，一名年輕女子被困在急流中的一棵大樹上，情況十分危急。直升飛機載著懸空的機組人員，成功營救被害人，視頻記錄了整個過程。

影音來源：橙縣消防局╱記者邵敏後製

根據橙縣消防局的消息，14日下午 3 時 28 分左右，工作人員接到報警電話稱，有人懸掛在拉古納山(Laguna Hills)河床的一棵大樹上，水流湍急，具體地點位於Christina Court 24400號街區。水中救援隊得知消息後，空中和地面部隊立即響應這起營救行動。

來自橙縣消防局的視頻記錄了驚險的一幕，一架救援直升機載著一名懸空的機組人員，狂風暴 雨中機組人員努力接近大樹，並緊緊抓住受害者，將她帶到空中，之後兩人安全降落在地面上。據悉，救援過程中沒有嚴重受傷的報告，這名被成功解救的年輕女子已與家人團聚。

美國國家氣象局14日發布洛杉磯縣洪水 預警，因襲擊海岸的兩場截然不同的風暴，南加州可能會持續數天的降雨。前往太平洋海岸的第二場風暴，將從15日（周日）到17日（周二）帶來更多降雨。