特斯拉路怒男 高速路上用鐵管砸後方車

一輛開著特斯拉的路怒男子，從高速公路下車要砸後方一輛車。（ABC）

近日有人拍到一名駕駛灰色特斯拉SUV 的男子，在高速路上突然下車拿著鐵管襲擊後面車輛的視頻。據ABC的報導，在該視頻播出後，有至少10名受害者都稱被同一名男子襲擊過。

根據ABC報導，該路怒男子最近一次襲擊路人是在11日（周三）。一名受害人的行車記錄儀顯示，在Glendale的2號高速公路上，前面一輛無牌照灰色特斯拉車突然猛踩煞車，裡面跳下一名身著綠色短袖衫，深色牛仔褲，半遮擋臉的男子。這名男子快速奔向後面車輛，用一根鐵管敲擊後面車輛後跑回車上，態度囂張。

在這段視頻播出之後，有多人投訴稱，自己也曾遇到過同一人的襲擊。在最近幾個月，該名男子在Atwater Village，Echo Park和巴沙迪那（Pasadena）都襲擊過他人。一名女子表示，兩個月前，在Atwater Village的一處倉庫，這名男子無緣故地開始下車騷擾她。當她開車離開後在等紅燈時，這名男子竟也開車追了過來。這名男子當時同樣開灰色特斯拉，穿著綠色短袖上衣。

還有視頻記錄下該男子在Echo Park 101高速路下車，用鐵管擊打一輛車子的前部。

路怒男子開著一輛灰色無牌照特斯拉。（ABC）

目前高速路巡警正在徵集民眾線索逮捕該名男子。如有線索，可聯繫加州 高速路巡警（CHP）。