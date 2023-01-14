我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

富豪集團創辦人陳力死於獄中 曾創「珍寶幣」詐華社區

白宮法律顧問：在拜登自宅再發現5頁機密文件

龐氏騙局富豪集團創辦人陳力死於獄中

記者丁曙／亞凱迪亞即時報導
陳力生前出席富豪俱樂部活動。（本報檔案照）
陳力生前出席富豪俱樂部活動。（本報檔案照）

曾經在聖蓋博谷地區喧囂一時的美國富豪集團（USFIA）創辦人陳力（Steve Chen），因為經營數碼貨幣「珍寶幣」，從華人社區詐騙大量錢財，在2020年向聯邦法院認罪後，又於2021年被判刑十年。近日傳出，2022年11月19日陳力在獄中過世，得年65歲。

據數家英文網站媒體近日報導，仍在獄中服刑的陳力，登記號29693-509，已於2022年11月19日去世，年齡65歲，死因不明。但注明，陳力：亞裔；性別：男；曾於2013年在加州創辦和運作富豪集團（USFIA），主要針對亞裔社區發行珍寶幣斂財，數額巨大，涉及面廣泛。

根據檢察官起訴書，曾在亞凱迪亞（Arcadia）創辦美國富豪集團（USFIA）經營「珍寶幣」的華人陳力（Steve Chen），因涉及1.47億美元的貨幣欺詐陰謀和逃稅指控，2020年2月18日向洛杉磯聯邦法院認罪。陳力承認自己欺騙性地向全球超過7萬名受害者許諾了一項投資計劃，即透過他的富豪集團跨國公司，發行一種偽造的數碼貨幣即「珍寶幣」，謊稱該珍寶幣是由數十億美元資產支持，包括琥珀和其他珍貴寶石，吸引投資者購買珍寶幣可升值，但其價值根本是子虛烏有。2021年1月11日，陳力被聯邦法院判刑10年，並勒令向美國國稅局返還188萬5094元稅款，以及向投資者們償還被詐欺的款項。

2021年2月18日，洛杉磯聯邦法官R. Gary Klausner批准了富豪集團破產接管人THOMAS A. Seaman公司提出的申請動議，分為四頂：（1）接管人對許可的索賠建議；（2）接管人對有爭議的索賠建議；（3）將索賠範圍限制為已確定的索賠實體的授權；（4）金額分配計劃。在聯邦法官批准富豪集團破產接管公司索賠動議後，至少有8500人申請賠償，金額從1000元到40萬元不等。

受害人集會抗議富豪集團發行「珍寶幣」傳銷詐騙。（本報檔案照）
受害人集會抗議富豪集團發行「珍寶幣」傳銷詐騙。（本報檔案照）

投資 貨幣 亞裔

上一則

不堪超市蛋價暴漲 南加華人直奔雞場買蛋 便宜又新鮮

下一則

洛杉磯市廉租房抽籤申請只剩三天

延伸閱讀

黃敏境處長榮調返台 南加僑界歡送依依惜別

黃敏境處長榮調返台 南加僑界歡送依依惜別
華府教師拒捕 遭洛杉磯警電擊數次致死

華府教師拒捕 遭洛杉磯警電擊數次致死
南加州周末兩輪降雨 洛市進入緊急狀態 留意滑坡泥石流

南加州周末兩輪降雨 洛市進入緊急狀態 留意滑坡泥石流
全美塞車最嚴重城市 費城排第四

全美塞車最嚴重城市 費城排第四
亞洲組織聯盟就職典禮 梁其德任主席

亞洲組織聯盟就職典禮 梁其德任主席
亞洲組織聯盟就職典禮 梁其德任主席

亞洲組織聯盟就職典禮 梁其德任主席

熱門新聞

不少華人對於中國人不能擁有中美雙重國籍的規定耿耿於懷，尤其疫情期間因為中國簽證難辦，導致很多海外華人無法回國探望親人。（本報資料照片）

雙護照進出中美 移民律師：後果很嚴重

2023-01-09 16:01
律師提醒使用兩本護照入出境美國已觸法。(取材自海關邊境保護局臉書)

中國簽證難辦 用中美雙護照出入境…到底行不行？

2023-01-09 12:59
華人林先生分享自己當網約車的經歷。 (Shutterstock)

從破口大罵到滿身是血…華人開網約車 滿腹辛酸淚

2023-01-11 13:07
唐國強在洛杉磯也擁有百萬豪宅。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱「毛澤東」也潤？直擊唐國強LA大豪宅

2023-01-12 21:57
華人移民律師現在很忙，因為很多中國人和台灣人都想潤。（取材自移民局網站）

逃疫避戰 兩岸人民潤風又起 台偏好E-2 陸EB-1居多

2023-01-07 12:30
李女士購買的爬爬墊超出了體積，要另算運費。（圖：李女士提供）

海淘集運來美踩雷 華人：沒比在美買便宜

2023-01-08 02:20

超人氣

更多 >
廣州寶馬蓄意撞人致5死13傷 兇嫌面臨死刑

廣州寶馬蓄意撞人致5死13傷 兇嫌面臨死刑
最大危機…拜登對密件未吐實 白宮最害怕的事來了

最大危機…拜登對密件未吐實 白宮最害怕的事來了
特斯拉大降價1.3萬 美國車主也不爽：我感覺被騙了

特斯拉大降價1.3萬 美國車主也不爽：我感覺被騙了
加州未來6天暴雨 百萬沙袋防洪 學者籲注意山體滑坡

加州未來6天暴雨 百萬沙袋防洪 學者籲注意山體滑坡
中國首公開新冠死亡病例統計：在院死亡5萬9,938人

中國首公開新冠死亡病例統計：在院死亡5萬9,938人