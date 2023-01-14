龐氏騙局富豪集團創辦人陳力死於獄中
曾經在聖蓋博谷地區喧囂一時的美國富豪集團（USFIA）創辦人陳力（Steve Chen），因為經營數碼貨幣「珍寶幣」，從華人社區詐騙大量錢財，在2020年向聯邦法院認罪後，又於2021年被判刑十年。近日傳出，2022年11月19日陳力在獄中過世，得年65歲。
據數家英文網站媒體近日報導，仍在獄中服刑的陳力，登記號29693-509，已於2022年11月19日去世，年齡65歲，死因不明。但注明，陳力：亞裔；性別：男；曾於2013年在加州創辦和運作富豪集團（USFIA），主要針對亞裔社區發行珍寶幣斂財，數額巨大，涉及面廣泛。
根據檢察官起訴書，曾在亞凱迪亞（Arcadia）創辦美國富豪集團（USFIA）經營「珍寶幣」的華人陳力（Steve Chen），因涉及1.47億美元的貨幣欺詐陰謀和逃稅指控，2020年2月18日向洛杉磯聯邦法院認罪。陳力承認自己欺騙性地向全球超過7萬名受害者許諾了一項投資計劃，即透過他的富豪集團跨國公司，發行一種偽造的數碼貨幣即「珍寶幣」，謊稱該珍寶幣是由數十億美元資產支持，包括琥珀和其他珍貴寶石，吸引投資者購買珍寶幣可升值，但其價值根本是子虛烏有。2021年1月11日，陳力被聯邦法院判刑10年，並勒令向美國國稅局返還188萬5094元稅款，以及向投資者們償還被詐欺的款項。
2021年2月18日，洛杉磯聯邦法官R. Gary Klausner批准了富豪集團破產接管人THOMAS A. Seaman公司提出的申請動議，分為四頂：（1）接管人對許可的索賠建議；（2）接管人對有爭議的索賠建議；（3）將索賠範圍限制為已確定的索賠實體的授權；（4）金額分配計劃。在聯邦法官批准富豪集團破產接管公司索賠動議後，至少有8500人申請賠償，金額從1000元到40萬元不等。
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