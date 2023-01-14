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42 歲嫌犯槍殺警員 河濱縣16 天內第二位警察殉職

記者丁曙／即時報導
槍殺警員的42 歲嫌犯男 Jesse Navarro。(河濱縣警局提供)
槍殺警員的42 歲嫌犯男 Jesse Navarro。(河濱縣警局提供)

河濱縣警局（Riverside County sheriff）官員14日周六確認，13日週五下午在萊克蘭村（Lakeland Village）開槍打死一名警員的嫌疑人是 42 歲的傑西納瓦羅（Jesse Navarro）。

當局說，13日下午 4 點 20 分左右，警員卡爾霍恩（Darnell Calhoun）回應一起報警案，趕到 Hilldale Lane 的 18000 街區。當卡爾霍恩走近該住家時，嫌犯納瓦羅開槍殺害了他。

第二名警察趕到現場並與納瓦羅發生槍戰，將他擊成重傷。嫌犯目前在醫院接受治療，情況危急。

30 歲的卡爾霍恩被緊急送往維爾多馬爾的內陸谷醫療中心，但因傷重不治身亡。在該部門近 20 年沒有因公死亡後，他是 16 天內第二位因公殉職的警察。

警長查德比安科（Chad Bianco）在周五晚上的新聞發布會上說，卡爾霍恩於 2020 年 2 月加入河濱縣警局，分配到埃爾西諾湖警分局（Lake Elsinore），此前他曾在聖地牙哥警察局工作了兩年。目前，卡爾霍恩的妻子已經懷孕了。

警察 聖地牙哥

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